【環保】日本摺紙藝術取代塑膠包裝　吃Kit Kat為地球送上祝福？

早幾年坊間出現不少獨立包裝的零食，一包零食當中就用上了一層又一層的包裝紙，雖則衛生卻非常不環保。 雀巢（Nestlé）將在本月底開始，在日本當地以傳統摺紙藝術Origami取代Kit Kat本來的塑膠包裝袋，讓大家有得食、有得玩、又有得環保。

雀巢（Nestlé）將在本月底開始，在日本當地以傳統摺紙藝術Origami取代Kit Kat本來的塑膠包裝袋。（NESTLÉ JAPAN）

近年地球以驚人的速度步向滅亡。為了減慢破壞的速度，除了每個人要減少浪費之外，企業及政府亦應付起社會責任，帶頭推動環保措施。

雀巢向來被指責是破壞印尼及亞馬遜雨林的元兇之一。雀巢為了以廉價的棕櫚油生產朱古力，長年與印尼最大棕櫚油製造公司金光集團購買棕櫚油，根據環保組織的調查，金光集團為求以最低成本的方式製作棕櫚油，大量砍伐樹林，該國樹林在1990至2015年間以年均2,400萬公頃速度消逝，亦即每25秒就有一個足球場大小的雨林消失。過度砍伐樹林造成了不可逆轉的壞循環，嚴重破壞地球的生態。

近年地球正以驚人的速度步入喪亡。（GettyImages）

眼見環保成了現時社會的大趨勢，加上在環保組織的壓力底下，雀巢於2019年一月宣布將在2025年前全面以可重用及可循環再造物料，取代現時的塑膠包裝袋。

雀巢日本分部最近亦宣布，將在本月底開始全面以日本傳統摺紙藝術Origami紙取代原本Kit Kat的塑膠包裝袋，讓大家吃完朱古力後可以珍藏Origami包裝紙，然後摺出紙鶴等趣緻作品，減少不必要的浪費之餘，順道宣傳日本古代的傳統手作。

按圖欣賞各款日本Kit Kat的最新包裝：

儘管這個舉動看起來似是小恩小惠，但美國媒體Fast Company卻指出以Origami代替塑膠包裝袋，每年將可減少使用多達380噸塑膠。而日本作為全球Kit Kat銷量最大的國家，雀巢先在日本Kit Kat上作改變足以見其用心，無疑是一個好的開始。