【mont-bell】通爽與耐磨的專業戶外T-Shirt　勇敢面對山岳挑戰

雖然中秋已過，但香港的天氣仍是很悶熱。 當大家進行爬山、行街等活動時，T-Shirt依然是重要的單品。

在這種氣溫下，一件好的T-Shirt並不易找，始終長時間在街上行走，除了要面對猛烈的陽光外，還有突而其來的驟雨，通爽、易乾、防UV無疑是首要條件，再者不斷上上落落，輕便也是很重要的元素。

mont-bell的Wickron系列「岳」字T-Shirt（mont-bell）

日本品牌mont-bell一向很受戶外活動用家的歡迎，價錢之餘，其設計也針對相關活動而研發，即使普遍如一件T-shirt同樣從用家角度去細心考究，其中熱賣的Wickron系列，選材用上平面編織法織造，帶來通爽感覺和快乾效果，而車縫方式製作亦令T-Shirt變得穩固與耐磨，攀山涉水、單車、跑步，甚至日常活動都極為適合。

mont-bell的Wickron系列「山」字T-Shirt（mont-bell）

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說到T-shirt設計，衫身圖案同樣不可忽視，而Wickron系列最愛戴的是日文漢字系列，圖案使用的漢字大多跟中文的意思大同小異，「山」和「岳」這兩個直接跟戶外活動相關的設計，大受歡迎是意料中事，在外活動時穿起來，作用就如時裝人穿上Slogan Tee般，要知道Slogan Tee於動盪的60年代風靡當時年青人，而這計來到今時今日，是表明自己態度與訴求最簡單、直接和有效的方式。

點擊看經典Slogan Tee設計：

除了「山」和「岳」外，Wickron系列的漢字款，還有「零」、「輪」、「東南西北」等設計，如同穿上Slogan Tee的效果，爬山、越野等活動是需要恆心、耐力和膽量，這種類型設計正好有打氣的作用，簡單一件T-Shirt已可以為自己加油。