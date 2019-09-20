【倫敦時裝周】Chalayan蝴蝶破繭前衛設計　逐格重播殖民地歷史

近日，時裝鬼才Hussein Chalayan帶着2020女裝春夏系列，來到倫敦時裝周舞台。 系列一貫實驗前衛，以「Post-Colonial Body」為題，回顧南美及日本的段段歷史。系列中的的皺摺流線設計，以至行山手杖等，都成為了後殖民的隱喻。 設計師對殖民歷史的種種反思，對經歷過英殖時期的港人而言，自有一番感悟。

要說當代前衛又不失深度的時裝鬼才，Hussein Chalayan無疑榜上有名。多年來，這位「時裝界畢加索」的作品，總有若魔術表演，叫人驚喜連連。不論是2000年秋冬系列〈Afterwords〉上，一件圓形茶几拉起突變成長裙，抑或到2016春夏系列〈Pasatiempo〉的「高科技」水溶服裝，Hussein Chalayan數十年來總在探索時裝的可能性。

最近，設計師帶着一如既往的創新與人文精神，在倫敦時裝周上，發表2020年春夏女裝系列。承接着兩個月前的男裝系列，Chalayan繼續以「Post-Colonial Body」為題，回溯一段段16至19世紀的南美殖民史，以及日本於「盟總時期」受美軍軍事佔領的經歷。時裝騷上的safari背景，連同具戶外機能性的狩獵帽、行山仗，借喻了南美的原始生態及當地殖民統治；另一邊廂，服裝上的皺摺剪裁以及幾何設計，則隱晦援引了日本傳統摺紙藝術。南美部落與日本文化雖風馬牛不相及，但經設計師糅合貫穿後，反成就了一場特異的後殖民文化對談。

Chalayan SS20時裝騷。（IG@chalayanstudio）

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Chalayan SS20時裝騷上最為人談論的，莫過於開場時叫人驚艷的連身裙。裙襯的印花布料從後包裹模特兒，乍看有如蟲蛹，而接續一個個模特兒登場，一連四件長裙仿如將蝴蝶破繭而出的過程，逐格慢鏡重播。連串設計如故事般開展外，裙襯的動感流線設計，亦呼應着原始族群的舞蹈律動。對設計師而言，原始族群舞者不論衣着還是動作，都在殖民統治下，不經意地改變消逝，而其一系列設計，正是由此引伸，將百年前那段沉重的殖民史，重新放置於21世紀的時尚舞台。

Chalayan SS20開場連串作品，有如蝴蝶破蛹而出。（IG@chalayanstudio）

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這次女裝系列，Chalayan繼續將行山杖融入設計當中，與兩個月前發布的男裝系列不無類同。設計師表示，行山手杖暗喻了殖民主義的本質，在限制當地民眾的同時，亦成為了發展的助力。這位設計鬼才對殖民的理解，換置於香港脈絡，也許依然貼切。畢竟，香港從昔日小漁村，發展成今日國際金融中心，西方政制以至法治精神可謂功不可沒。而香港能否將昔日的助力，繼續發揚光大，相信當下港人自有一番感悟。