【倫敦時裝周】Matty Bovan醫療用具登天橋　瀰漫對英國前景不安

英國脫歐與氣候危機等問題，使人民為國家前途堪憂。 作為倫敦最炙手可熱的設計師之一，Matty Bovan以希望與恐懼面對未來為題，並引用他的SS20系列，來展示對未來的不安。

設計師Matty Bovan（Wonderland Magazine） Matty Bovan現年29歲，2015年畢業於Central Saint Martins，主修Fashion Knitwear，當年獲得L'Oréal Professionel Creative Award與LVMH研究生獎，並贏取入主Louis Vuitton擔任初級設計師（當時LV由Nicolas Ghesquière掌管）的機會。他在進入LV工作前，更被Katie Grand邀請為Marc Jacobs做資料搜集，亦曾於Miu Miu工作。

現今，Matty Bovan作為倫敦最炙手可熱的設計師之一。（IG@babbym）

先回顧Matty Bovan的崛起。他於2016年9月首次與Fashion East合作，先後更在該平台上出現過三次，亦讓設計得到國際界的注視。今年，該品牌還宣佈BFC NEWGEN贊助二場時裝騷，包括SS20與FW20，甚至更在7月時，設立mattybovan.com網店，讓世界各地的時裝迷，都能夠輕鬆買到他的設計，同時還能在MatchesFashion、10 Corso Como、H Lorenzo，以至香港Joyce等網店入手。

Matty Bovan SS20：模特兒戴上放大鏡面具。（IG@babbym）

至於今季設計，天橋上模特兒戴上放大鏡面具，從而把臉部特徵扭曲，該鏡片原本是醫院工具，於手術室使用，讓使用者可以清楚地檢查傷口。Matty Bovan以希望與恐懼（Hope and Fear）命名該系列，在極端時期必須採取極端手法，所有政治觀點亦依賴於個人視角，這個由著名帽子藝術家Stephen Jones製作的面具，正好比喻當熟悉的東西變得扭曲時，就會開始出現奇怪與不尋常的感覺，設計師亦在騷後表示，這個系列被稱為希望與恐懼，就是因為我們正站在懸崖邊，亦有可能處於一些非常黑暗時期，而且作為時裝設計師，始終需要展望未來。設計師對英國脫歐作出回應，面具就猶如一個暗喻，提醒著我們模糊的未來，將會愈來愈難以理解，而令人困惑的時代亦即將來臨，雖然設計相當吸晴，但當中卻帶有一點悲傷。

Matty Bovan將日常生活物品，變成不對稱與大膽的設計。（WWD）

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Matty Bovan還與眼鏡品牌Cutler和Gross合作，模特兒戴上復古太陽眼鏡，喚起未來主義的元素。（WWD） 除此之外，Matty Bovan以爆炸性創意支撐整個系列，前幾季禮服設計經已一去不返，今次將以運動裝、80年代華麗元素，甚至日常生活物品等出發，將其變成不對稱、大膽的設計。而超大型連身裙也成為重點之一，再加上Matty母親手工製作的珠寶，這些巨大設計作品，展示了設計師的能力，以及推動創意的界限，每件單品亦能成為單獨的藝術品。

今次更與Liberty London合作，Matty Bovan利用薄紗、絲綢和尼龍，在印花與剪裁設計上，亦發揮了重要的作用。（WWD）

以希望與恐懼命名，描繪對未來的不安，當Matty Bovan捕捉這種反烏托邦思想過程，亦是風格與設計的演變，他利用顛覆及重新設計當代服飾的形式，再度反轉倫敦時裝周，並讓我們反思現今的社會狀況。