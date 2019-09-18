【Banksy】十年前諷刺英國政局畫作　脫歐大限前拍賣估價破紀錄

自從2018年10月，Banksy在倫敦拍賣行蘇富比，將《Girl With Balloon》粉碎過後，他已成為藝術市場上的新寵兒。 事隔一年，下月再度登陸同一地點，拍賣十年前所創作的《Devolved Parliament》，其估價更已超過以往成交紀錄。

《Devolved Parliament》（Sothebys）

這幅四米寬的畫作，名為《Devolved Parliament》，是Banksy於2009年作品，他將英國下議院的政界人士，通通勾畫成黑猩猩，該作品將於10月3日在倫敦蘇富比拍賣會上拍賣，其估價更高達200萬英鎊（約1,950萬港元），假若作品成交，便成功打破Banksy於2007年《Keep It Spotless》所創下145萬英鎊（約1,400萬港元）的成交紀錄。

上年度，《Girl With Balloon》粉碎事件轟動全球，因畫作以100萬英鎊（約980萬港元）價錢成交後，隨即在現場觀眾面前自動銷毀，其大半畫作砌成紙條，此前所未有的舉動導致市場對於Banksy作品的需求激增。據佳士得拍賣行負責人透露，每當媒體廣泛報導後，價格就會有所上升，而過去兩年期間，亦一直在穩步增長。

《Girl With Balloon》在現場觀眾面前自動銷毀，其大半畫作砌成紙條。（CASTERLINE GOODMAN GALLERY ）

《Girl With Balloon》（Sotheby's）

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Banksy行為向來難以捉摸，並以街頭塗鴉藝術影射政治和社會狀況而聞名，而在英國脱歐之際，《Devolved Parliament》不但凸顯出前所未有混亂的政治局面，亦同時展示出藝術家的諷刺作風。今年三月，為了紀念該作品十周年紀念日，它於布里斯托城市博物館與美術館（Bristol Museum & Art Gallery）展出，當其時Banksy在IG上表示：「十年前我已經做了這件事，而博物館卻把它展出，來記念英國脫歐日。」一再讓觀眾反思現今英國面對的政治問題。

Laugh now, but one day no-one will be in charge. Banksy

在這個動盪時刻，英國將面臨脫歐挑戰，​雖則該畫作早在十年前創作，但這以猩猩代替議員的黑色幽默感，卻跟現今局勢不謀而合，可見Banksy總是比別人走得更前。