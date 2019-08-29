【莫奈】日本美術館慶60周年　推《睡蓮》產品背後原來有段故？

最近日本國立西洋美術館為慶祝建立60周年，特別推出以大師莫奈名作《睡蓮》（Water Lilies）為主題的周邊商品，讓大家能夠把莫奈留在身邊。

大師莫奈（網上圖片）

1883年，時年四十多歲的莫奈痛失愛妻，再也無法承受巴黎市區的喧囂，又考慮到手頭不算寬裕，在城市生活相對吃力，遂獨自搬到郊區小鎮Giverny，租下一家小居以畫為生。七年後，他因賣畫獲得了一筆可觀的金錢，一舉買下大宅及庭園，並把庭園改造成心目中的理想庭園。

莫奈不單為庭園引進世界各地的奇花異草，更挖掘了一個人工池塘，種下一池睡蓮及築起日式小橋，處處詩情畫意。其後莫奈在此大宅居住逾四十年，每天游走於湖畔作畫，最終完成二百五十幅《Water Lilies（睡蓮）》作品。

池裡的精靈浮現在我眼前，我舉起了調色板 莫奈

重溫部份《Water Lilies（睡蓮）》作品：

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淡淡色調繪出朦朧光影，每幅《睡蓮》作品盡是獨一無二的詩情畫意，莫奈一舉成為印象派的代表人物，《睡蓮》組畫亦成為印象派的經典作品，地位不可動搖。而在這些年間，莫奈作品隨著年月愈見珍貴，每逢展出必定吸引成千上萬人士蜂擁入場，博物館、畫廊、買家亦爭相收藏購買。

名畫真跡當然不是每個人都有能力購入，幸好在當今這個機械複製時代，知名的藝術品「化身」成不同商品，讓普羅大眾都有收藏的機會。最近日本國立西洋美術館為慶祝建立60周年，特意舉辦「松方コレクション展」，並與直營店Mitsukaru Store合作推出一系列以《睡蓮》為主題的周邊商品，包括T-shirt、IPhone case、布袋、髮夾、以及皮製手機套，定價由2,200日元到4,200日元（約162至310港元），相當親民。

「松方コレクション展」海報（網上圖片）

《睡蓮》主題周邊商品一覽：

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日本國立西洋美術館之所以會在這個特別的時刻選上以《睡蓮》組畫製作周邊商品，與松方コレクション（松方幸次郎）不無關係。《睡蓮-柳樹倒影》本由日本商人松方幸次郎擁有，但因二戰爆發，松方幸次郎為保畫作安全，便把畫作寄放巴黎。去年國立西洋美術館向媒體透露，法國盧浮宮已向國立西洋美術館歸還《睡蓮-柳樹倒影》，雖然畫作上半部份破損情況嚴重，但完璧歸趙無疑是一個好消息。

《睡蓮-柳樹倒影》去年完璧歸趙。（国立西洋美術館臉書專頁）

《睡蓮-柳樹倒影》去年完璧歸趙。（国立西洋美術館臉書專頁）

華特·班雅明（Walter Benjamin）在其論文《機械複製時代的藝術作品》中指出，由於所有藝術品在機械複製時代中都能被大量複製，因此藝術品不再只在特定時間出現在一特定的地方裡，劃破時間與空間的限制，亦模糊菁英與大眾之間的分野。

在科技愈來愈發達的當下，各種本應放在博物館的藝術品不斷被大量複製，化身成不同商品，供大家認識及收藏。這現象是福還是禍，站在不同位置、以不同角度評析，自有不同的定論。不過相信對於一般消費者而言，能以不同方式「收藏」心愛的藝術品，絕對是一件好事。