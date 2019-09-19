【Pierre Le-Tan逝世】無心插柳與時裝結緣　繪製LV旅遊書成經典

法國插畫大師Pierre Le-Tan於9月17日因癌症逝世，終年69歲，多位好友紛紛在社交媒體上向藝術家表示敬意和婉惜。
自他18歲時為《The New Yorker》製作了第一張封面畫作開始，他與時裝界的緣份亦從此誕生。
Pierre Le-Tan為《The New Yorker》繪畫的封面。（The New Yorker）
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Pierre Le-Tan生於1950年，從小受畫家父親Le Pho所薰陶而喜歡作畫，其作品以簡單線條和筆觸構成精細畫面見稱，並刻意留白的想像空間最引人入勝。Pierre Le-Tan畫作多次登上雜誌《The New Yorker》封面而聞名天下，自此之後時裝相關工作接踵而至，他曾為《Vogue》、《Harper's Bazaar》等時裝雜誌畫了不少時尚插畫，又跟Kering、Lanvin等奢侈時裝品牌合作，當中最為人所認識的是替Louis Vuitton繪製的旅遊書籍《Travellers' Tales: Bags Unpacked》，書中200張插畫解說一眾名人如何帶著行李箱四處遊歷的故事。
Pierre Le-Tan於9月17日因癌症逝世，終年69歲。（J.CREW）
Pierre Le-Tan為Louis Vuitton的書籍《Travellers' Tales: Bags Unpacked》繪製了200張插畫。（Louis Vuitton）
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不少時裝品牌對Pierre Le-tan的才華欣賞不已，相繼邀請他推出聯乘系列，先是有美國品牌J.CREW的生活小品，繼而是Coach的印花手袋，在產品上畫出多個耐人尋味的故事。
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40, rue de Sèvres, the place where History, Art and Creation meet. Kering has the pleasure to collaborate with famous French artist Pierre Le-Tan for its 2018 Heritage Days poster. Dive into his world and inspiration behind his illustrations. Opening on the 15th and 16th of September, from 10am to 6pm, 40 rue de Sèvres, Paris, we are happy to invite you to a journey through History, Art and Creation! @jepofficiel @europeanheritagedays #PierreLeTan #Kering #40Sevres#EuropeanHeritageDays #JEP #JEP2018
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雖然Pierre Le-Tan沒有刻意跟時裝界扯上關係，但現實卻偏要他跟時裝結下不解緣。因為他的好友Gilles Dufour正是待在Karl Lagerfeld身邊十五年的時裝設計師，二人在藝術上的品味志趣相投，不斷互相啟發對方的創作，Gilles坦言會收集Pierre Le-Tan插畫作品。因此，也順理成章地出現了Pierre Le-Tan與中國品牌ERDOS合作，全因Gilles Dufour是品牌的藝術總監，所以插畫大師便以跟這位多年好友的回憶為題來創作。首季聯乘系列「GILLES MEMORY」中，他將Gilles Dufour日常喜歡的玫瑰花、剪刀、眼鏡、手套等小物件畫成服裝上的印花圖案，將二人間生活點滴化成藝術作品。
Gilles Dufour（中）與Pierre Le-Tan（右）。（Getty Images）
Pierre Le-Tan的藝術基因亦深深影響了下一代，他的五名子女中以配飾設計師Olympia Le-Tan和作家Cléo Le-Tan最為人熟悉。也許爸爸是書籍收藏家的關係，鍾愛時裝的Olympia Le-Tan也用了書籍製作成手袋，並於2006年創立個人品牌，以金屬箱體加上外層布藝製成俏皮趣怪的Book Clutch，如此有「書卷味」的手袋設計，更成為了當年深受紅星愛戴的潮流單品。
Pierre Le-Tan與配飾設計師女兒Olympia Le-Tan。（Tmagazine）
Olympia Le-Tan在創立品牌之前，曾於CHANEL及Balmain工作，可見她擅長的項目不只於配飾設計。因此，她2018年離開個人品牌後，轉為加入MARC JACOBS的設計團隊，近日在MARC JACOBS的SS20時裝騷她亦有參與其中，協助品牌帶來充滿舞台劇感的新設計，繼續在時裝界發揚Le-Tan家族的優良藝術DNA。