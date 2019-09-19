【Pierre Le-Tan逝世】無心插柳與時裝結緣　繪製LV旅遊書成經典

法國插畫大師Pierre Le-Tan於9月17日因癌症逝世，終年69歲，多位好友紛紛在社交媒體上向藝術家表示敬意和婉惜。 自他18歲時為《The New Yorker》製作了第一張封面畫作開始，他與時裝界的緣份亦從此誕生。

Pierre Le-Tan為《The New Yorker》繪畫的封面。（The New Yorker）

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Pierre Le-Tan生於1950年，從小受畫家父親Le Pho所薰陶而喜歡作畫，其作品以簡單線條和筆觸構成精細畫面見稱，並刻意留白的想像空間最引人入勝。Pierre Le-Tan畫作多次登上雜誌《The New Yorker》封面而聞名天下，自此之後時裝相關工作接踵而至，他曾為《Vogue》、《Harper's Bazaar》等時裝雜誌畫了不少時尚插畫，又跟Kering、Lanvin等奢侈時裝品牌合作，當中最為人所認識的是替Louis Vuitton繪製的旅遊書籍《Travellers' Tales: Bags Unpacked》，書中200張插畫解說一眾名人如何帶著行李箱四處遊歷的故事。

Pierre Le-Tan於9月17日因癌症逝世，終年69歲。（J.CREW）

Pierre Le-Tan為Louis Vuitton的書籍《Travellers' Tales: Bags Unpacked》繪製了200張插畫。（Louis Vuitton）

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不少時裝品牌對Pierre Le-tan的才華欣賞不已，相繼邀請他推出聯乘系列，先是有美國品牌J.CREW的生活小品，繼而是Coach的印花手袋，在產品上畫出多個耐人尋味的故事。

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雖然Pierre Le-Tan沒有刻意跟時裝界扯上關係，但現實卻偏要他跟時裝結下不解緣。因為他的好友Gilles Dufour正是待在Karl Lagerfeld身邊十五年的時裝設計師，二人在藝術上的品味志趣相投，不斷互相啟發對方的創作，Gilles坦言會收集Pierre Le-Tan插畫作品。因此，也順理成章地出現了Pierre Le-Tan與中國品牌ERDOS合作，全因Gilles Dufour是品牌的藝術總監，所以插畫大師便以跟這位多年好友的回憶為題來創作。首季聯乘系列「GILLES MEMORY」中，他將Gilles Dufour日常喜歡的玫瑰花、剪刀、眼鏡、手套等小物件畫成服裝上的印花圖案，將二人間生活點滴化成藝術作品。

Gilles Dufour（中）與Pierre Le-Tan（右）。（Getty Images）

Pierre Le-Tan的藝術基因亦深深影響了下一代，他的五名子女中以配飾設計師Olympia Le-Tan和作家Cléo Le-Tan最為人熟悉。也許爸爸是書籍收藏家的關係，鍾愛時裝的Olympia Le-Tan也用了書籍製作成手袋，並於2006年創立個人品牌，以金屬箱體加上外層布藝製成俏皮趣怪的Book Clutch，如此有「書卷味」的手袋設計，更成為了當年深受紅星愛戴的潮流單品。

Pierre Le-Tan與配飾設計師女兒Olympia Le-Tan。（Tmagazine）

Olympia Le-Tan在創立品牌之前，曾於CHANEL及Balmain工作，可見她擅長的項目不只於配飾設計。因此，她2018年離開個人品牌後，轉為加入MARC JACOBS的設計團隊，近日在MARC JACOBS的SS20時裝騷她亦有參與其中，協助品牌帶來充滿舞台劇感的新設計，繼續在時裝界發揚Le-Tan家族的優良藝術DNA。