【A ee mi】台北展覽推介　專訪台灣非主流插畫家：用筆反抗體制

在過去六月的第二個週末，一年一度的 Not Big Issue 小誌 / 獨立刊物市集在濕地熱鬧展開。每年此刻喜愛藝術、設計領域的人們都會因為這個市集而聚集起來，就算空間不那麼寬敞卻仍帶著飽滿的能量向外發散，再向內匯集。這次與新銳插畫家 A ee mi 在活動現場談談從以前到現在滿桌作品的一切，及對未來的展望。

A ee mi 是一位台灣插畫家兼動畫師，曾赴美學習插畫，外貌看似繽紛活潑的風格，實則是更深層的思想包含在裡頭 ( KEEDAN 提供 )

A ee mi 是一位台灣插畫家兼動畫師，曾赴美學習插畫，外貌看似繽紛活潑的風格，實則是更深層的思想包含在裡頭，無論是對體制的反抗抑、或是性別關係間的平衡。目前最在意的方向為台灣文化與社會議題，希望能創作出更多特別的作品，讓關心的議題引起更廣泛的討論。

最早接觸插畫是因為什麼樣的契機？

大學念工業設計，雖然沒多久就發現自己並不喜歡，但在升學體制的壓力之下也沒有多餘力氣考慮未來，直到大四時才認真地思考。那時候 Behance 這個網站很紅，很喜歡在上頭瀏覽插畫的作品，也試著畫圖、臨摹等等，儘管只有這樣的開頭，但就已經想試著將來靠這維生了。 比較認真開始繪圖訓練是在研究所的時候，那時除了研究所本身的課程外還修了很多大學部的課，開始慢慢地補足繪畫基礎。

在創作的路上有遇過什麼挫折嗎？

在美國念研究所那段時期碰到了第一個挫折，因為基礎打得不夠深，所以在純插畫的課程作業都會被批程度很差、構圖不好或是人物基本架構鬆散之類的。 後來自己額外多選修了大學部的課程來補足弱點，於是每天都有趕不完的工及作業，先拚命讓自己到及格地帶再說。 再來是在個人的畢製專題上第二個挫折，那時急欲創作出有想法、內涵的故事，但又不知該從何切入，就這樣迷惘了好幾個月，後來在自身人際關係上發生了件影響我很深的事件，那時被大量負面情緒籠罩，結果意外有了創作的靈感，試著把人與人之間矛盾的互動轉化成比較抽象的動畫作品，一口氣在三個月之內便趕出了三部動畫，而這個主題也影響我挺深，直至目前的創作題材多少都有以當初那個想法為延伸的部分。 但後來還是體悟創作這件事，還是想回歸到自己最核心、最喜愛的部分，做自己才能夠在這條路上繼續筆直地走，吸引來的目光也都會是發自內心喜愛我作品的。

做什麼能讓自己擺脫低潮？

夜間散步、酒吧喝酒、把夥伴當垃圾桶或是看一些悲傷的東西讓自己大哭一場。

A ee mi認為做自己才能夠在這條路上繼續筆直地走( KEEDAN 提供 )

濕地 venue

成立於 2015 年 12 月，台北難得一見的複合式場域，近年來舉辦了許多場藝文相關活動，每層樓也都存在著不同的空間。

B1 沼澤地 ｜活動展演空間 1F 河口 ｜T-park Café & eatery 2F 三角洲 ｜T-park Café & eatery、會議室 3F 珊瑚礁 ｜活動展演空間、工作室 4F 泥炭地 ｜工作室 5F 紅樹林 ｜展覽空間

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之前辦 ☆ 辣台派 ☆ 獨家報導 ☆ 的空間規劃令人印象深刻，當時有什麼事令你覺得特別有趣的嗎？

當時濕地來找我辦展時離展期只剩幾週的時間，還橫跨了一個店家和印刷廠都不營業的農曆新年，能準備展覽的時間真的很短，現在想起來相當刺激也很有趣。 濕地的空間很有趣，大小空間都有，而且幾乎保留了老房子的結構與材質，能發揮的地方十分多。從展覽構思、佈展過程到展覽期間都很有意思，展覽開始後不少觀眾會拍照寫心得放在社群網站上，有的人覺得展覽很好玩，也有人覺得這是個很鬧事的展，我完全不介意他們怎麼形容這個展，反正能讓更多人關注我所關心的事情就算是達成目的！

對於像濕地這樣空間的想法？

在辦個展之前就有去濕地看過幾次展覽，那時候就覺得濕地的空間少見地原始，燈光也都打得很好。濕地很認真在推廣非主流文化，有別於一般藝文空間那種很正式的氛圍，是一個奇特又炫的地方。

未來兩年內想完成的事情？

沒什麼太遠大的目標，就是想繼續畫漫畫、做刊物，把腦中的想法都畫出來。

近期的活動？

近期大概就是做一些案子還有跟一些單位合作，然後年底前希望能完成一本新的漫畫合輯。

A ee mi認為濕地很認真在推廣非主流文化，有別於一般藝文空間那種很正式的氛圍，是一個奇特又炫的地方。( KEEDAN 提供 )

A ee mi 的作品有著深層的思想包含在裡頭 ( 按圖查看 )

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與 A ee mi 聊天的同時，好似也能從對話中及整個人的氛圍感受到作品中奔放的力道，而在這樣的表現之下又能感受到對社會議題深刻的思想。或許在廣大的設計、藝術領域中 A ee mi 只代表了一個人，但同時也包覆著巨大的創作能量，窺見一二後便沈溺於其中。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】