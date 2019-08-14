Hermès同廠皮革與百年木材之美　加拿大木製行李箱突破豪華界限

為了突破美學與功能性的追求，現今行李箱設計層出不窮。 最近，加拿大行李箱品牌Charles Simon，竟利用百年木材與Hermès同廠皮革，設計出一個四四方方的木製行李箱。

Charles Simon木製行李箱（Charles Simon）

Charles Simon木製行李箱（Charles Simon）

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2014年，Charles G Tremblay與Simon Maltais創立Charles Simon，倆人曾經任職航空工程師，憑藉在該領域多年的經驗，最近更推出一系列木製行李箱，採用航空設計中最常見的材料，包括鋁和碳纖維等製成。另外，設計上更設有可伸縮手柄與滾輪，箱面是皮革，兩側則運用加拿大木材，而最特別的是，這些木材都是回收至數百年前被淹沒在加拿大河流的原木，而每個產品亦以加拿大河流而命名，包括Mackenzie公事包、Bonaventure行李箱及Rupert隨身行李箱，別具意義。

與此同時，行李箱上的皮革用料，更是來自法國皮革廠Carriat，該廠商早於1927年成立，曾與Dior和Hermès等時裝品牌合作。該系列皮革設有多種顏色，包括藍色、灰色和黑色等，內攏更採用柔軟Alcantara麂皮。你也可以因應自己的喜好來訂制個人化產品，甚至還有數百種皮革及布料顏色可供選擇，而每一個都設有獨有號碼，價格為11,975美元（約94,000港元）至29,850美元（約234,200港元）。

Charles Simon木製行李箱（Charles Simon）

雖然價錢絕不便宜，但品牌憑藉對美學與功能性的追求，將行李箱設計成藝術品般，運用獨特製造方法，把產品結合加拿大木材、法國皮革、專業工藝及航空材料，不但確保耐用性，還延長了它們的使用壽命。

兩位設計師以往的職業生涯，深深塑造了品牌靈魂，盼望改變人們的旅行方式，大膽地突破豪華行李箱的界限，由品牌所出產的行李箱，不但重視細節，用料亦非常豪華，並在美學與功能之間取得平衡，讓我們提高旅行興致。