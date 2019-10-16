Chanel x Pigalle暫卸百年優雅　聯手Rihanna大愛設計師玩街頭風

Chanel一直以來都是時尚指標，從經典袋款到小黑外套都是女孩的夢幻逸品。自今年五月品牌宣布與 Pharrell Williams 的合作後，就不難嗅出 Chanel 想將觸角伸進潮流圈的味道。近日，長期與Nike合作的法國潮牌Pigalle就宣布將與 Chanel 推出限定系列！

Pigalle 這個陌生的名字到底是誰？能讓 Chanel這個對於合作夥伴極度仔細的品牌都看上他？這個由設計師 Stéphane Ashpool於2008年創立的品牌，品牌以他出生的家鄉Pigalle（皮加勒）命名，設計風格上喜歡將90年代的元素融入籃球運動服裝裡，他最廣為人知的設計便是與Nike在 2014年的合作，他的服裝也一直是時尚名人Rihanna等歌手的最愛。

Stéphane Ashpool （Instagram@stephane_ashpool）

這次Pigalle與Chanel的合作在創意總監Stéphane Ashpool 的個人Instagram首發，在這次曝光的形象照中，畫面裡有Stéphane Ashpool創造出來的一個名為"Sun Dog"的角色，這個運用羽毛製成的狗面具，綺麗的色彩與畫面中的軟呢外套顏色相互應，在往後滑幾張會看見運用羽毛組成的一雙球鞋，一直以來都擁有羽飾工坊的Chanel，像是在宣誓這次的合作不止潮，還能結合品牌高端的工藝技術。

這次合作最耐人尋味的還有後面一張脫掉面具手遮臉的畫面，照片中的主角綁着髒辮、手戴拼接手套，讓人期待的除了這雙展示皮格工藝的單品外，也讓人好奇這雙手背後到底藏着哪一張臉龐，更讓人臆測他是否是未來Chanel的形象代言人。

這次合作最耐人尋味的還有後面一張脫掉面具手遮臉的畫面（Instagram@stephane_ashpool）

在服裝上除了軟呢外套搭配運動褲的套裝外，還有一套針織的服裝，米白的顏色搭配不同織法的面料，在滾邊的處理上運用螢光色線條呈現，在製作技法上展現Chanel的工藝，而配色及款式中又融入Pigalle擅長的街頭元素，兩者結合讓人更期待這次的聯乘合作！

在服裝上除了軟呢外套搭配運動褲的套裝外，還有一套針織的服裝（Instagram@stephane_ashpool）

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