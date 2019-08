【CHANEL】新書紀錄Karl Lagerfeld離世前　最後系列背後的人和事

近年流水式生產的快速時裝佔據市場,儘管價格便宜,卻失去了時裝設計師的精神以及品牌獨有的精緻。 相較之下,傳統品牌對工藝與設計的堅持,更顯珍貴及罕有。 法國《Madame Figaro》記者Laetitia Cénac聯同知名插畫家Jean-Philippe Delhomme,花上整整一年時間籌備及製作新書《CHANEL: The Making of a Collection》,全方位地為大家展現歷久不衰的CHANEL設計。

《CHANEL: The Making of a Collection》

身為一個專攻當代藝術及舞台表演的記者,Laetitia Cénac過往從沒想過會寫一本有關CHANEL的書。直至三年前出版社提出建議,她才開展了這趟探索CHANEL的旅程。

為了籌備新書,她花上整整一年時間探訪CHANEL不同的工作室,觀察及了解每個幕後工序,巨細無遺地描繪工作室的環境、每個工序的步驟、不同面料及素材的處理方法、時裝秀的準備過程,甚至小如鈕扣、飾物、服裝配件的製作過程都作出詳細介紹,讓讀者能夠深入地了解設計背後的每個細節、每處手工背後的考量及意念。

另外,Laetitia Cénac更深入後台,親身採訪每位居功至偉的CHANEL創作團隊成員,為讀者提供另一角度了解各成員的想法。

Laetitia Cénac深入後台,親身採訪每位居功至偉的CHANEL創作團隊成員:

CHANEL創作團隊的成員大多經驗老到,花上大半輩子為CHANEL付出,成就全年四個Haute Couture ateliers以及三個Ready-to-Wear atelier。Karl Lagerfeld及新任Virginie Viard非常尊重每位創作團隊成員,給予他們極大空間各展所長。故此,CHANEL創作團隊的成員非但擁有高超的技藝,而且每位對品牌都有深厚的認識及獨特的見解。透過了解工作室不同成員的工作及想法,絕對可以更全面認識到CHANEL的體系及精神。

不過相信書中最讓人期待的,是Karl Lagerfeld臨終前最後一個專訪內容。Karl Lagerfeld在專訪中不單透露了生前最後一個系列的靈感來源,更與讀者分享個人人生觀,使人獲益匪淺。

Karl Lagerfeld在專訪中向Laetitia Cénac展示了愛貓Choupette的照片。(《CHANEL: The Making of a Collection》)

不同場景內的Karl Lagerfeld:

除此之外,Laetitia Cénac亦訪問了新一代設計總監Virginie Viard。Virginie Viard在採訪當日戴著Karl Lagerfeld送她的吊墜及戒指,娓娓道出她與老佛爺以及創作團隊之間的關係及創作模式,亦有提及她對CHANEL的見解,讓讀者有機會認識這位神秘的接班人。

Jean-Philippe Delhomme筆下的Virginie Viard。(《CHANEL: The Making of a Collection》)

大部份介紹CHANEL的書籍都是以文字及照片呈現內容,Laetitia Cénac則邀請了知名插畫師Jean-Philippe Delhomme為新作著畫,以插畫形式展現CHANEL的魅力。

Jean-Philippe Delhomme生於藝術世家,祖父在50至60年代是Lancôme的藝術總監,父親亦愛畫畫,因此Jean-Philippe Delhomme從小浸淫在藝術的氛圍之內,自有記憶起便開始作畫。雖然他小時候從沒想過把繪畫定為人生目標,但很自然地就成為插畫師,並自80年代起活躍於藝術界。

Jean-Philippe Delhomme(purple.fr)

過去,Jean-Philippe Delhomme因曾為英國版及法國版《Vogue》 、《Libération》、《Madame Figaro》、《GQ》繪畫有關時裝的經典插畫而聲名大噪,成為世界知名的Fashion illustrator。作品曾在多個重要場地,如巴黎時尚名店Colette、紐約知名畫廊Wright Gallery、Lucien Terras Gallery、東京Rocket Gallery等展出。

另外,他亦曾出版《Artists' Instagrams: The Never Seen Instagrams of the Greatest Artists》、《Suave in Every Situation: A Rakish Style Guide for Men》、《Hennessy: A Toast to the World's Preeminent Spirit》、《Travel Book New York》,是位多才多藝的文化工作者。

是次他為《CHANEL: The Making of a Collection》作畫,讓插畫與文字的魅力並駕齊驅,交出一本藝術價值極高的著作。據悉《CHANEL: The Making of a Collection》分別推出法文版、英文版及西班牙文版,出版之日碰巧是Karl Lagerfeld的離世之日,一個不幸的巧合。世人痛失設計天才,可Karl Lagerfeld的成就永垂不朽,此書或許亦能成為大家紀念他的物件之一,值得收藏。