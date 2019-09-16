Chanel首位變性模特兒Teddy Quinlivan：我的樂觀大於恐懼！

香奈兒女士說過：「想要無可取代，就必須與眾不同。」因此她在服裝設計上做了很多突破。Chanel帶這與時俱進的精神，在彩妝上今年首次與跨性別模特兒Teddy Quinlivan合作，除了為美這件事寫下新里程外，也讓Chanel這個品牌在優雅之餘更能代表當代每個人多元的面貌。

擁有180公分的身高，纖細的體態白皙的肌膚，很難想像眼前這位仙氣十足的女孩過去竟是男兒身的身份！Teddy Quinlivan 16歲時便透過變性手術，選擇了自己未來的身份，具有先天優勢的身材讓她在2013年就被經紀公司發掘，直到2016年踏上Louis Vuitton的伸展台後才受到眾人注意。

他的人生如戰場

在模特兒生涯中看起來一切順遂的她，其實從小因為性向問題而飽受言語霸凌，過去也曾遭受父親的侮辱，更在工作上遭遇性侵，Teddy Quinlivan說她的人生像是一場戰鬥，一直在逆境之中往正向前進。

不畏懼被貼上標籤

她無畏的精神讓他站上Gucci及Louis Vuitton的伸展台，設計師Marc Jacobs也曾公開表示欣賞Teddy Quinlivan的人生態度，對於大眾貼給他跨性別模特兒的標籤她欣然接受，Teddy Quinlivan希望用自身的力量，讓更多有同樣身份的人能受到大眾的認同。

Teddy Quinlivan（IG@teddy_quinlivan）

Chanel的肯定是人生的勝利

品牌在今年推出男性專屬彩妝，讓 「美」 這件事情值得更多人擁有，這次找來Teddy Quinlivan當拍攝品牌形象廣告，對於Chanel來說，這是一項新的突破。過去總是由超模或巨星擔當品牌形象，這次則找來跨性別模特兒合作，Chanel用自身的高度力挺LGBTQ族群，在過去曾因性向問題遭受取多挫敗的Teddy Quinlivan，也表示這次的機會對她來說是一場勝戰，過去她所遭遇的困境全都值得了！

樂觀大於恐懼

「你的生命只有一次，還是有趣點好。」香奈兒女士一生奉行着自己所說的這句話，在時尚中玩出自己獨有的態度，而Teddy Quinlivan珍惜了一生只有一次的機會選擇了她最自在的樣貌，有人問她的特殊身份會讓她感到害怕嗎？她說:「我的樂觀大於恐懼。」這樣獨立自主的無懼精神，加上絕美具有靈魂的臉龐，讓人期待她與Chanel未來還有怎樣的邂逅。

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