【米蘭時裝周】Bottega Veneta擺脫Céline影子　天然質感成焦點

打從Daniel Lee首個為Bottega Veneta效力的時裝騷推出後，流傳一句「Old Céline is New Bottega」，讓「Old Céline」的支持者有了新希望和寄託。 不過，看過Bottega Veneta SS 2020系列的手袋設計，或會明白Dainle Lee不用再活在「Old Céline」的影子下也可以把「New Bottega」領導得有聲有色。

Bottega Veneta SS 2020是Daniel Lee擔任創意總監後第二個時裝騷。（BOTTEGA VENETA）

Bottega Veneta的皮革配件恆久以來都是其焦點，雖然Daniel Lee以簡約風格一洗品牌的較守舊形象，亦一心改革品牌成為服裝、配件也同樣出色的全方位時裝品牌，但看過FW19的反應後，皮包配件仍是大熱產品。回顧上季的設計，Daniel Lee以放大品牌標誌性的編織皮包中的細節，從而設計放大了編條寬度、改變手柄的比例、再配合全新物料和顏色運用等，可見他把高端簡約的風格逐漸注入品牌基因中。在他手下的系列亦多見年輕化革新款式，如外形如雲朵的The Pouch、配合金屬扣飾的BV RIM、以全金屬製的Handle Minaudière等一個又一個的簡約袋款，讓Bottega Veneta飛躍成本年度的人氣品牌之一。

當別的品牌不斷推出富話題的Micro Bag時，Daniel Lee偏執地堅持其高端簡約美感，把手袋尺碼愈做愈大。在SS20系列中再次用上放大比例的設計手法於手袋中，Oversized的編織皮革斜揹袋和加長手柄的巨型Arco斜揹袋繼續帶來驚喜，有設計感之餘又不失奢侈品牌的氣派，以實用款式戰勝「好看不好用」的潮流。

在騷場上第一個Look，模特兒已背著加長手柄的巨型Arco袋出場。（handinfire）

繼上年的金屬製的特別造型Clutch，本次亦加入了文青最愛的天然質感，全新袋型以Cassette Bag為基礎，將金屬邊和木柄與編織皮革融合、外形酷似天然石頭和水晶的異類Clutch、袋形方方的Daisey Bag亦以全新的木紋質感呈現。把皮革混合材質的使用方法，既能保留品牌特色，亦帶出的文藝氣質，外形簡單又帶趣味性的袋款，巧妙將Daniel Lee個人的簡潔風格帶到品牌中。雖然Daniel Lee沒有刻意追隨Micro Bag的潮流，但近來復興的90年代腋下Shoulder Bag卻深得他的喜愛，不但以把全新的編織皮革放在Veneta Bag變奏，亦把與熱賣的The Pouch袋型相似加上金屬鏈條，成為兩款全新的腋下Shoulder Bag，迎合一眾IT Bag追隨者的口味。

外形像石頭的異類Clutch。（Getty Images）

以袋型Cassette Bag為基礎將金屬邊和木柄與編織皮革融合。（Getty Images）

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+ 3 + 2

從SS20的設計中可見Daniel Lee投放了更多個人對簡約美學的見解，把用俐落剪綵、材料拼接、Maximal等的手法用於服裝及配飾上，確立出屬於Daniel Lee自己的獨特個人風格。

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