【手袋】2019秋冬趨勢：Celine、BV、Dior都大推的「復古方包」？

充滿復古風的「方包」，近幾年成為各大名牌包包的設計趨勢，從Dior、Burberry、Celine、YSL還是BV等，無一不推。再透過像是韓團Blackpink的Lisa、Angelababy、閔孝琳、Chiara Ferragni等多位中、西大明星各自在IG上頻頻曝光的效應下，今年秋冬怎麼能不來一個復古方包？

Dior「30 Montaigne」包包系列

從先前再度被炒熱的「Saddle」馬鞍包、「J'adior」包、可向品牌訂製自己英文大名縮寫的「Tote」大型托特袋…由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri帶領之下的Dior可真是備受許多名人、部落客，以及儂編身旁好友們持續follow的新一代「IT Bag」製造機啊！而隨著2019早秋系列上市，品牌再推出一款命名源自巴黎總店的「30 Montaigne」新包，甫於一上架，只要一滑IG滿滿都是這款新包穿搭的曝光照，也不知是說好還是怎樣的默契，從孫芸芸、隋棠、裴秀智、閔孝琳到Chiara Ferragni等超模或名人，無一不狂曬，一瞬間廣為瘋傳，再度成為眾人的必敗清單中！

時尚名人熱捧IT Bag Dior 30 Montaigne準確平衡了低調與奢華

+ 4 + 3 + 2

Burberry「TB」系列

這是創意總監Riccardo Tisci，以品牌創辦人Thomas Burberry的姓名字母縮寫「TB」logo為創作靈感，包身輪廓方正有型，並採用經典小牛皮製成，「TB」包，附有可拆式鏈條或皮革背帶，除了肩背外，也可發揮搭配巧思，化身為現在最夯的腰包！有著多種顏色、款式和尺寸，實用又有型，難怪推出後，一瞬間風靡整個時尚界，從歐美燒到亞洲。

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+ 3 + 2

Celine「Triomphe」系列

相較服裝上顯著的暗黑搖滾風，Hedi Slimane 在Celine包款上的設計則是懷舊品牌成立之初的古典氣質，將其賦予更多浪漫的故事及文化，比如這一「Triomphe」包包系列，就是Hedi向創辦人Céline Vipiana 的致敬之作，有著各種珍稀皮革及色彩可選擇，並搭上重新啟用的雙C Logo復古金釦，即便這一系列並無像「16 Bag」那般大張旗鼓地做宣傳，確也因為復古包包外觀，再加上背後動聽的創作靈感，低調成為各據點門市的最搶手包款之一。

+ 3 + 2

Saint Laurent「Carre」系列

在創意總監Anthony Vaccarello的主導下，印象中總是散發優雅氣質的聖羅蘭（Saint Laurent），愈顯不羈及野性，尤其向來讓明星和潮人們都愛不釋手的包包，更是高頻率地出現在各大時尚場合與IG上，亟欲讓儂編也好想擁有。這一創作靈感源自巴黎左岸的「Carre」系列包款，則是剛好搭上近幾年復古回潮的順風車，造型簡約、方正的素色皮革包型，配上飾以鐫刻“Yves Saint Laurent”標誌性的方形夾扣，不僅能搭配優雅的裙裝，也能與街頭潮服完美匹配，風格兼具，大推。

Bottega Veneta「Classic」系列

透過Bottega Veneta（簡稱：BV）對皮革工藝的嫻熟及深度研究，這位年輕有為的新銳創意總監Daniel Lee將品牌整個改頭換面，尤其在新款包包的推出及定位重整下，進使整體業績大漲，直逼Kering第二大賺錢精品（第一還是Gucci）。這一名為「Classic」的肩揹包，則是BV於接下來的秋冬規劃當中，相當力推的主打系列，以復古圓珠銅金開扣搭配略顯長方型的包觀，不馬虎的皮製做工，在使用的功能上亦同樣兼顧，分隔有序，還設有拉鍊的口袋，別看它小小一個，其實很能裝，實用又美觀！

+ 3 + 2

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