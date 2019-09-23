【Nendo】聯乘Kakao Friends智能家品　創作力量同幻想會嚇你一跳

日本設計工作室Nendo，每次推出聯乘計劃必定備受注目，就如與Longchamp、Atelier Swarovski、BE@RBRICK等合作，都為消費者帶來驚喜，感受日本獨特的設計美學。 今次亦不例外，Nendo與Kakao Friends拍擋，設計出一系列簡約可愛的智能家品。

Nendo Kakao Friends Homekit（Nendo）

Kakao Friends是韓國應用程式Kakao Talk中的原創人物。（Kakao Friends）

作為韓國最大的通訊應用程式之一Kakao Talk，當中的Kakao Friends是他們所創造的原創人物，由於卡通人物設定各有個性，加上非常搞鬼有趣，因而深受大眾歡迎。是次「Kakao Friends X Nendo」計劃，將會透過「HomeKit App」進行遠端控制與數據管理，結合智能家電的功能，進一歩讓Kakao Friends接近生活日常，帶進家中每個角落。

Kakao Friends X Nendo電子磅設計：

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Kakao Friends X Nendo加濕器設計：

「Nendo Kakao Friends Homekit」這一系列共有七個IoT（Internet of Things）產品，包括加濕器、空氣清新機、檯燈、溫度計、感應器、電子磅與鬧鐘，通通都能與HomeKit App連接。



與此同時，Nendo在設計上同以一個白色的碗為設計基礎，而每個產品都帶有一個象徵不同功能的圖示，如加濕器上的是蒸氣；智能電子秤是雲朵，象徵著對重量的渴望；鬧鐘上更出現小鳥，並會發出鳴叫的聲音；而空氣清新機上還有一朵花，隨著風輕微地飄動，相當可愛。

日本設計工作室Nendo希望在設計間呈現統一性，但又可以凸顯每個產品的特色，再者每件作品上的顏色，其靈感啟發自Kakao Friends，而當中每個智能家品的應用程式Icon，都是與設計使用相同顏色來迎合主題。

Kakao Friends X Nendo鬧鐘設計：

點擊下圖觀看更多Kakao Friends X Nendo設計：

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Kakao Friends X Nendo（Nendo）

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是次跟韓國通訊軟件的合作系列，不但展示了現代智能家品各種有趣想像力，亦讓大家再度驚嘆日式設計美學，欣賞來自佐藤大（Oki Sato）帶領下Nendo所創造的好設計。