【玩具解剖師】專訪藝術家Jason Freeny　這男人令波鞋都有內臟

提到「解剖」兩字，映入腦簾的可能是為正確治療疾病的醫療用途，或者了解肌理骨骼分佈的學術之用。帶點嚴肅高冷的刻板印象往往讓人敬而遠之，不過有位來自紐約的藝術家，12 年間至少執行了 100 起解剖手術 … 不過都是玩具！（笑）

Jason Freeny 與 INCEPTION 啟藝及新加坡知名單位 MIGHTY JAXX 攜手，於台北華山創意園區東 2C 館舉辦「玩具解剖展 JASON FREENY ASIA」特展。（KEEDAN 授權使用）

薑餅人、KAWS都有五臟六腑？玩具解剖師：我從不冒犯小朋友的玩具

他把解剖的概念化為創意的展現，從西方至東方的經典動畫、玩具角色，到了他手上彷彿經過 X 光機般，呈現顛覆既有想像的獨到視野，就像 90 年代的漫畫《岸和田博士の科学的愛情》中的蕃茄解剖圖般，讓大家重新認識原來自己手上的玩具，藏在塑料與毛皮之下，原來還有豐富的循環與骨骼內臟。

持續於全世界掀起解剖系玩具的熱潮，Jason Freeny 與 INCEPTION 啟藝及新加坡知名單位 MIGHTY JAXX 攜手，過去3個月於台北華山創意園區舉辦「玩具解剖展 JASON FREENY ASIA」特展，透過本次的對談，現在就帶大家一起進入 Jason Freeny 風趣且令人著迷的怪奇世界。

近期在生活上有何感到驚喜或新奇的體驗？

我想還是來到台灣，在這裡感覺每一秒都有驚奇的事發生。

創作的起點，受到何者的啟蒙，是否還記得第一個解剖的作品？

大概十五年前，我創作一個機器人系列，暗示人們每天上班、下班的乏味，其中有一位機器人製造出一隻氣球狗寵物，他跟機器人是完全反差的，機器人在地面上過著無聊生活，氣球狗卻是飛在天空自由自在的。在此同時我就想像如果氣球狗是活的，有人類骨骼肌肉，那氣球狗會長怎樣？也就開始研究解剖結構，並從插畫開始設計。

在此同時我就想像如果氣球狗是活的，有人類骨骼肌肉，那氣球狗會長怎樣？也就開始研究解剖結構，並從插畫開始設計。（IG@gummifetus）

解剖系列的資料參考來源為何？

我參考很多動物與人體結構書，像半剖狗就參考狗狗的書，並拉長裡面的部位來符合氣球狗比例讓他變得有趣。

製作半剖覺得最困難的環節，是否有感到最不滿的時候？

最困難的部份是開始，因為要先設定一個角色，在腦袋裡一步步構想內臟分佈，所以是比較技術性問題，有時候會坐在那想一個禮拜，都還沒開始動手，因此一開始是最難的。最挫折的時候有，我會將自己的設記過程放在臉書跟大家分享，加上目前這個階段我喜歡找一些新挑戰，因而當我一步驟一步驟的 po，可是作到一半的時候才發現自己挑了個不可能的路徑，即便已經 po 了一些東西但還是要跟群眾說，對不起我們要重來，而且已經有三、四次這樣，這是我最不滿的時候，也因此我現在會坐在書桌前先構想很久，就是為了避免錯誤。

哪個作品是讓 Jason 最為印象深刻，是否有想挑戰的半剖題材？

最印象深刻的還是氣球狗，因為一開始設計的時候我 找了一家香港解剖玩具公司合作，除了氣球狗外同時也寄了另一件小熊軟糖給他們，香港公司雖簽下兩件作品但決定先做小熊軟糖，所以氣球狗從有 idea 、畫好設計到發售之間大概隔了十年。

現在想要挑戰的題材，是回到小時候 60 年代生物課上都會有的半剖人，那個半剖人是用透明材質做成，但雕塑的時候沒辦法用透明的，所以現在我跟新加坡 Mighty Jaxx 開發新透明素材，擁有透明的結構，裡面實心部分則是畫上去，現在這方法使用在 DC 系列角色上。

（KEEDAN 授權使用）

在現場我們看到與 Nike 的合作，合作契機與發想的概念為何？

當時受到了 Nike 的邀請進行設計，這雙跟我平常的做法不太一樣，平常我都是將元素放在物品裡，不過這次更像用內臟元素來呈現外觀，鞋子就好像是活著，不過還是有我的可以對開看到裡面物件的特色，如果變成實鞋感覺會特別有趣。

很好奇 Jason 自己最喜歡什麼鞋款？

我是一個很低調的人，我喜歡受到關注的感覺，但個性上卻比較排外，所以我喜歡把作品擺著並從遠處觀察。

對於玩具市場有無關注的設計師？

我跟很多公仔設計師都成為朋友，Chino Lam、INSTINCTOY、Qee 等，我們就像是一個大家庭，關係非常緊密。

生活上的興趣可否與我們分享？

料理！紐約的餐廳時常開了又關、關了又開，所以只好自己下廚，另外我喜歡辣的料理，像是雲南料裡我就很喜歡。我學會的第一道菜是牙買加的咖哩雞，另外有一道牛肉拉麵我很喜歡，但餐廳失了大火後就沒再吃過，我花了三年時間才找到味道，原來是韓國、日式混合的口味，而現在到喜歡的菜色就會趕快學起來，怕餐廳突然消失。

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透過個展 Jason 想傳遞給觀展者什麼訊息？

因為我學的是工業設計，所以我很享受設計原型的過程，比較著重造型，所以大部分作品並沒有太深含意，不過還是有像是對比戰爭跟和平理念的作品，不過主要還是想創造好看的東西，希望帶給大家快樂，看得開心。

最後請 Jason 分享喜歡的卡通、電影角色！

千與千尋、彼思動畫、海棉寶寶，甚至連我小孩都不看海棉寶寶了。過去就讀工業設計，進入娛樂產業，從購買玩具進行解剖創作，到現在獲得玩具廠牌支持邀請進行合作，甚至進入藝術拍賣市場，Jason Freeny 與我們分享，這個重新暸解玩具進行再生的旅程，不只是透視玩具，也是重新認識自己，進而更加了解、珍惜每個生命的存在。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】