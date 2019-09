【AKIRA】亞基拉佔領澀谷PARCO　大友克洋Cyberpunk經典震懾商場

睽違三年,「澀谷PARCO」將於今年11月重新開幕。PARCO作為「文化集中地」,場內兩大文藝場館PARCO MUSEUM TOKYO以及GALLERY X即將開幕。而為場館打響頭炮的,正是大友克洋和河村康輔的《AKIRA Art of Wall》展覽。 是次展覽除將經典漫畫場景拼貼上牆身外,同場更有大友克洋的原畫海報及大型3D裝置,好讓大眾投身於經典科幻動畫世界。

2016年8月,「澀谷PARCO」宣佈暫停營業,這家曾經於80年代風光一時的大型連鎖百貨,除將澀谷文化發揚光大外,亦致力推廣文化,不論是電影、音樂、還是藝術展覽,在PARCO可謂應有盡有。可惜,再風光的百貨最後還是敵不過時代變遷,面臨重建命運。

「澀谷PARCO」即將於今年十一月重開。(PARCO資料圖片)

「澀谷PARCO」閉館三年,終於在今年秋天大翻新完成。百貨大樓由本來的10層擴建成23層,而A.P.C、MM6 Maison Margiela等時尚品牌亦紛紛進駐。除了時裝,商場亦繼承以往「文化集中地」的定位,積極推廣日本次文化,而動漫文化更可謂重頭戲之一。場內的兩大文藝場館PARCO MUSEUM TOKYO以及GALLERY X,將於11月22日開幕。而為兩個場館打響頭炮的,正是Cyberpunk動漫代表作《AKIRA》的藝術展覽。

大友克洋X河村康輔《AKIRA Art Of Wall》展覽海報。(PARCO資料圖片)

點擊看兩大場內藝術館設計圖:

不論是動漫迷還是時裝迷,相信對大友克洋的經典科幻漫畫《AKIRA》不感陌生。1982年,大友克洋《AKIRA》漫畫甫發行,便因其細緻畫風、嶄新題材,以及具未來感的場景設定而大受歡迎。1988年推出同名動畫電影轟動一時,更連帶在西方國家掀起一波日本動畫風潮。事隔三十多年,這部科幻經典作熱度不減,就連Supreme亦於2017年與《AKIRA》聯乘,推出取材自原著漫畫的單品,成為潮流界一時熱話。

這次,PARCO MUSEUM TOKYO以及GALLERY X兩館開幕,以「AKIRA ART OF WALL」為題策展。早於2017年「澀谷PARCO」仍在裝修改建時,商場已於工地外牆策劃「ART OF WALL」藝術項目,除將《AKIRA》漫畫中幕幕經典場景搬上工地白色圍牆外,PARCO更特意找來拼貼藝術家河村康輔,讓漫畫場景拼貼成串,圍繞涉谷街頭。不論是漫畫主角金田的紅色電單車,抑或是描繪戰爭「核爆」的經典場景,都成為了「AKIRA ART OF WALL」街頭藝術的一部分。

「Art of Wall」藝術項目將《Akira》漫畫原稿放上工地外牆,環繞澀谷街頭。(halcyonrealms)

點擊看更多「Art of Wall」展覽:

隨着「澀谷PARCO」改建完成,即將開幕,這些工地外牆卻尚未「功成身退」,事關牆身將會移師室內展出,為博物館打響頭炮。除工地牆身外,同場展出的還有《AKIRA》原畫及海報,而GALLERY X內更設有大型3D裝置,讓大家完美投入動漫世界。到時,場內亦有售賣《AKIRA》限量T恤、Hoodie等周邊產品,各位動漫迷萬勿錯過。

《AKIRA ART OF WALL 大友克洋 × 河村康輔 AKIRA ART EXHIBITION》

PARCO MUSEUM TOKYO

日期:2019年11月22日至12月16日

時間:10:00 至 21:00

GALLERY X

日期:11月22日至12月8日(日)

時間:11:00〜21:00

入場費:1,000円(約73港元)