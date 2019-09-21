【AKIRA】亞基拉佔領澀谷PARCO　大友克洋Cyberpunk經典震懾商場

睽違三年，「澀谷PARCO」將於今年11月重新開幕。PARCO作為「文化集中地」，場內兩大文藝場館PARCO MUSEUM TOKYO以及GALLERY X即將開幕。而為場館打響頭炮的，正是大友克洋和河村康輔的《AKIRA Art of Wall》展覽。 是次展覽除將經典漫畫場景拼貼上牆身外，同場更有大友克洋的原畫海報及大型3D裝置，好讓大眾投身於經典科幻動畫世界。

2016年8月，「澀谷PARCO」宣佈暫停營業，這家曾經於80年代風光一時的大型連鎖百貨，除將澀谷文化發揚光大外，亦致力推廣文化，不論是電影、音樂、還是藝術展覽，在PARCO可謂應有盡有。可惜，再風光的百貨最後還是敵不過時代變遷，面臨重建命運。

「澀谷PARCO」即將於今年十一月重開。（PARCO資料圖片）

「澀谷PARCO」閉館三年，終於在今年秋天大翻新完成。百貨大樓由本來的10層擴建成23層，而A.P.C、MM6 Maison Margiela等時尚品牌亦紛紛進駐。除了時裝，商場亦繼承以往「文化集中地」的定位，積極推廣日本次文化，而動漫文化更可謂重頭戲之一。場內的兩大文藝場館PARCO MUSEUM TOKYO以及GALLERY X，將於11月22日開幕。而為兩個場館打響頭炮的，正是Cyberpunk動漫代表作《AKIRA》的藝術展覽。

大友克洋X河村康輔《AKIRA Art Of Wall》展覽海報。（PARCO資料圖片）

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不論是動漫迷還是時裝迷，相信對大友克洋的經典科幻漫畫《AKIRA》不感陌生。1982年，大友克洋《AKIRA》漫畫甫發行，便因其細緻畫風、嶄新題材，以及具未來感的場景設定而大受歡迎。1988年推出同名動畫電影轟動一時，更連帶在西方國家掀起一波日本動畫風潮。事隔三十多年，這部科幻經典作熱度不減，就連Supreme亦於2017年與《AKIRA》聯乘，推出取材自原著漫畫的單品，成為潮流界一時熱話。

這次，PARCO MUSEUM TOKYO以及GALLERY X兩館開幕，以「AKIRA ART OF WALL」為題策展。早於2017年「澀谷PARCO」仍在裝修改建時，商場已於工地外牆策劃「ART OF WALL」藝術項目，除將《AKIRA》漫畫中幕幕經典場景搬上工地白色圍牆外，PARCO更特意找來拼貼藝術家河村康輔，讓漫畫場景拼貼成串，圍繞涉谷街頭。不論是漫畫主角金田的紅色電單車，抑或是描繪戰爭「核爆」的經典場景，都成為了「AKIRA ART OF WALL」街頭藝術的一部分。

「Art of Wall」藝術項目將《Akira》漫畫原稿放上工地外牆，環繞澀谷街頭。（halcyonrealms）

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隨着「澀谷PARCO」改建完成，即將開幕，這些工地外牆卻尚未「功成身退」，事關牆身將會移師室內展出，為博物館打響頭炮。除工地牆身外，同場展出的還有《AKIRA》原畫及海報，而GALLERY X內更設有大型3D裝置，讓大家完美投入動漫世界。到時，場內亦有售賣《AKIRA》限量T恤、Hoodie等周邊產品，各位動漫迷萬勿錯過。

《AKIRA ART OF WALL 大友克洋 × 河村康輔 AKIRA ART EXHIBITION》

PARCO MUSEUM TOKYO

日期：2019年11月22日至12月16日

時間：10:00 至 21:00

GALLERY X

日期：11月22日至12月8日（日）

時間：11:00〜21:00

入場費：1,000円（約73港元）