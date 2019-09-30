【Yohji Yamamoto】NO FUTURE與鮮花　山本耀司萬物衰頹的絕望

本月28日，山本耀司於巴黎時裝周發表品牌Yohji Yamamoto SS20女裝系列，除了繼續這四十年來堅持撰寫的時裝詩章，亦再一次藉著設計道出對世界的憂慮，最後更身穿一件寫有「NO FUTURE」字樣的大衣謝幕，直接道出內心的絕望之情，想必令不少人感同身受。

山本耀司穿上寫有「NO FUTURE」字樣的大衣。（GettyImages）

地球將變得瘋狂，真的很瘋狂。我擔心地球會滅亡。 山本耀司

生於二戰時期的山本耀司，對和平、戰爭、憤怒、良善自有一番深切的體悟。

面對煩囂的世界，山本近年不時透過時裝表達世界觀，如在SS16系列以黑色巨傘表明環保立場、SS19以頭巾及長袍反對各國的種族歧視政策、SS20男裝系列則透過「I hold you, you hold me」一行細字擁抱世人。

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如同六月時Yohji Yamamoto SS20男裝系列，是次山本耀司亦沒有高調道出設計背後的意念，而是歸納這些年來對世界的感悟，透過四十八套女裝春夏服裝，表達他對現世的厭惡及絕望。

延續其簽名式的暗黑美學，山本在首部份展現其拿手的垂墜、不對稱、包裹、纏繞剪裁技藝，更嘗試挑戰鏤空剪裁，以幾何圖案在服裝腰間留白，寫下難忘的注目點。隨之，山本利用支架把裙擺及帽子畫成夢幻的弧度，使之化成一朵正在盛放的鮮花。

山本耀司在SS20女裝系列中亦加入雨傘元素，呼應SS16系列。（GettyImages）

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Yohji Yamamoto SS20系列中除了沿襲男裝系列的多彩外，亦大量加入鮮花刺繡及印花元素。日本人常以燦爛卻脆弱的花象徵生命，並認為鮮花在生命最燦爛的時刻凋零，尤勝於年花漸衰的哀愁。然而，繁花落在暗黑大師的筆下，亦幻變成難讀的暗黑詩句。系列其中兩套裙子以畫滿鮮花圖案的彩色布料縫製而成，模特兒穿起卻毫無嫵媚及璀璨的感覺，眼花撩亂的裙子好比開到荼蘼的繁花，裙子上過多的色彩更像是盛世下萬物衰頹的末世宣言。

眼花撩亂的裙子好比開到荼蘼的繁花，裙子上過多的色彩更像是盛世下萬物衰頹的末世宣言。（GettyImages）

眼花撩亂的裙子好比開到荼蘼的繁花，裙子上過多的色彩更像是盛世下萬物衰頹的末世宣言。（GettyImages）

終場時，山本耀司更穿上寫有「NO FUTURE」的大衣謝幕，直接呼應SS20系列中的頹靡意念，道出藏在胸臆內的悲哀之情，讓人不禁反思活在現今世代下的我們，到底還能不能好好地走下去。