Rick Owens聯乘VEJA純素球鞋　暗黑大師眼中這法國品牌最環保？

Rick Owens所出品的運動鞋靴與高筒鞋，曾經備受時裝迷追捧。 之不過，隨著運動市場發展飛快，有些聯名波鞋更被炒至高價。 也許暗黑大師開始感受到這股波鞋狂熱，找來法國球鞋品牌VEJA拍擋，除了設計出純素運動跑鞋，還大搞環保概念。

該系列現已在VEJA與Rick Owens網站上發售。（VEJA）

為了宣揚可持續發展概念，Rick Owens主動找上法國品牌VEJA，這品牌由Sébastien Kopp與Ghislain Morillion所創立，並在巴西製作環保運動鞋而聞名，更會直接採購所有原材料，建立自家供應鏈，甚至沒有賣廣告，情願將支出放至生產上以作投資，並依靠產品自身來吸引顧客。

這個Rick Owens × VEJA系列，首次出現於Rick Owens AW19時裝騷，採用純素食所製成，並於亞馬遜地區進行可持續製作。既然物色到法國純素球鞋先驅VEJA合作，自不然運動鞋亦以純素設計為重點，而Rick Owens也表示，這項合作是旨在支持VEJA的價值觀，並盼望自己的做法，亦能與他們保持一致，更透露雖然他沒有促進可持續發展的能力，但卻會支持這種友善的計劃。

設計師Rick Owens（BoF）

我們必須從某個地方開始，而VEJA就是環保與可持續發展的定義。 Rick Owens

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Rick Owens早於2017年向VEJA提出合作，因為VEJA是他認為最環保的運動鞋品牌，由於該品牌的鞋底，是利用亞馬遜雨林的天然橡膠製成，他們更會利用高價購買原料，因此在整個製作過程之中，除了可以減低對環境的污染外，亦能實踐社會責任。

因而，Rick Owens × VEJA設計團隊，為了實現創意與創新技術的趨勢，最終打造出一種全新跑鞋，該運動鞋採用L-FOAM緩衝墊，並以50％巴西天然橡膠所製成，更運用回收膠樽所製成的3D編織物，讓鞋子無縫並且透氣，而其鞋底有45％是有機物料，包括香蕉油、甘蔗和稻殼所組成，以環保技術實際推動可持續發展。

是次聯乘合作，由於其產品涉及到環保責任，讓我們看見這位暗黑大師，以實際行動展示對可持續發展的支持。