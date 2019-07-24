【Rick Owens 】9月3日兩本新書面世　不同角度理解暗黑大師喜好

Rick Owens向來熱愛紙本，將於今年9月相連推出兩本新書，並由出版商Rizzoli所出版，其中一本以記錄他的作品為主；另一本則以致敬已故設計師Larry Legaspi為重心。

設計師Rick Owens（CFDA.com）

《Rick Owens》（Rizzoli）

攝影師Danielle Levitt作品：

+ 3 + 2

（一）：《Rick Owens》

暗黑與顛喪，大概是Rick Owens歷年來的代名詞，固此這本新書記錄了他十多年來的獨特風格。自1994年成立個人品牌以來，他憑著搖滾風格的審美感，與極具挑釁的反時尚立場，親手創造了一個黑暗的時尚王國，其怪異與暗黑風格，讓人們迷上了他。《Rick Owens》的封面照片，彰顯他標示性的黑暗美學，亦是令人印象深刻的圖片之一，這是出自攝影師Danielle Levitt的手筆，而書中也將展示出Rick Owens過往十年的照片，總共超過150張，包括過往設計作品、與妻子Michèle Lamy親密合照、個人照等，通通都在白色背景下散發出濃濃美感。對於時裝、攝影和設計愛好者來說，《Rick Owens》是本極具收藏的書籍。

《Legaspi: Larry Legaspi, the 70s, and the Future of Fashion》（Rizzoli）

（二）：《Legaspi: Larry Legaspi, the 70s, and the Future of Fashion》

第二本新書《Legaspi: Larry Legaspi, the 70s, and the Future of Fashion》，顧名思意主要是講述已故設計師Larry Legaspi的生平及創作，並由Rick Owens所撰寫，而一系列貢獻者更包括Andre Leon Talley、Paul Stanley、Patti LaBelle及Pat Cleveland等。在第一章中，記錄了Larry Legaspi的生活與工作，作為一位超前時代的設計師，當年採用銀色皮革，打造出極具太空感的緊身衣，並創造出劃時代的音樂表演，包括為KISS、LaBelle、George Clinton及Parliament等著名樂隊、音樂人製作舞台服裝。



不過，Legaspi於2001年因愛滋病離世，Rick Owens亦曾表示過坊間對於Legaspi資料不多，因此書中卻填補了大眾對他的工作知識，以及對時尚界所帶來的影響力，同時更展示出以往未曾發佈過的創作照片，Rick Owens利用細膩的文字，講述他的個人感受，其中美國時裝界風雲人物André Leon Talley的一篇文章，以及與Patti LaBelle、Paul Stanley、Valerie Legaspi及Pat Cleveland等訪問，都讓我們從親密角度來觀看這位已故設計師的傳奇史。



Rick Owens愛Larry Legaspi，這不是一朝一夕的事，2019秋冬時裝騷也向他致上尊敬，今次更為這位大師出書，可見愛得很深，相信此人對他的創作生涯亦影響深遠。

兩本新書將同於9月3日面世，讓我們從不同的角度來理解Rick Owens，以及他的設計理念。