【Rick Owens 】9月3日兩本新書面世　不同角度理解暗黑大師喜好

Rick Owens向來熱愛紙本,將於今年9月相連推出兩本新書,並由出版商Rizzoli所出版,其中一本以記錄他的作品為主;另一本則以致敬已故設計師Larry Legaspi為重心。

設計師Rick Owens(CFDA.com)

《Rick Owens》(Rizzoli)

攝影師Danielle Levitt作品:

(一):《Rick Owens》

暗黑與顛喪,大概是Rick Owens歷年來的代名詞,固此這本新書記錄了他十多年來的獨特風格。自1994年成立個人品牌以來,他憑著搖滾風格的審美感,與極具挑釁的反時尚立場,親手創造了一個黑暗的時尚王國,其怪異與暗黑風格,讓人們迷上了他。《Rick Owens》的封面照片,彰顯他標示性的黑暗美學,亦是令人印象深刻的圖片之一,這是出自攝影師Danielle Levitt的手筆,而書中也將展示出Rick Owens過往十年的照片,總共超過150張,包括過往設計作品、與妻子Michèle Lamy親密合照、個人照等,通通都在白色背景下散發出濃濃美感。對於時裝、攝影和設計愛好者來說,《Rick Owens》是本極具收藏的書籍。

《Legaspi: Larry Legaspi, the 70s, and the Future of Fashion》(Rizzoli)

(二):《Legaspi: Larry Legaspi, the 70s, and the Future of Fashion》

第二本新書《Legaspi: Larry Legaspi, the 70s, and the Future of Fashion》,顧名思意主要是講述已故設計師Larry Legaspi的生平及創作,並由Rick Owens所撰寫,而一系列貢獻者更包括Andre Leon Talley、Paul Stanley、Patti LaBelle及Pat Cleveland等。在第一章中,記錄了Larry Legaspi的生活與工作,作為一位超前時代的設計師,當年採用銀色皮革,打造出極具太空感的緊身衣,並創造出劃時代的音樂表演,包括為KISS、LaBelle、George Clinton及Parliament等著名樂隊、音樂人製作舞台服裝。



不過,Legaspi於2001年因愛滋病離世,Rick Owens亦曾表示過坊間對於Legaspi資料不多,因此書中卻填補了大眾對他的工作知識,以及對時尚界所帶來的影響力,同時更展示出以往未曾發佈過的創作照片,Rick Owens利用細膩的文字,講述他的個人感受,其中美國時裝界風雲人物André Leon Talley的一篇文章,以及與Patti LaBelle、Paul Stanley、Valerie Legaspi及Pat Cleveland等訪問,都讓我們從親密角度來觀看這位已故設計師的傳奇史。



Rick Owens愛Larry Legaspi,這不是一朝一夕的事,2019秋冬時裝騷也向他致上尊敬,今次更為這位大師出書,可見愛得很深,相信此人對他的創作生涯亦影響深遠。

兩本新書將同於9月3日面世,讓我們從不同的角度來理解Rick Owens,以及他的設計理念。