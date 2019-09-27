【巴黎時裝周】Rick Owens繼續墨西哥尋根　模特兒變成迪士尼公主

近日，Rick Owens在巴黎時裝週發布春夏女裝系列，設計繼續前衛暗黑，但場上滿天泡泡，不免為系列增添了一絲童話夢幻。 系列中的外星美學，隱約可見上季的影子。而這次女裝則延續了SS20男裝的主題，援引墨西哥文化，當中亮片亮色設計，亦為春夏添注鮮活色調。

Rick Owens SS20時裝騷上滿場泡泡，場景夢幻。（Rick Owens）

近日，Rick Owens在巴黎時裝週發表SS20女裝系列，向來以暗黑格調獨步時裝界的他，這次系列雖繼續暗黑前衛，但又難得地多了一份「少女心」。事關整場時裝騷的亮點，莫過於騷場上的夢幻泡泡。時裝騷走到一半，模特兒穿着Rick Owens一貫的解構前衛設計登場，忽然間，工作人員從水池中圈出大量番梘泡，場景童真夢幻，有如迪士尼《幻想曲》中的幕幕魔法。

即使轉行童話風，Rick Owens世界中的公主也從不甜美可人。2020春夏系列中，模特兒即使穿着皺摺公主裙，頭頂着的卻不是后冠，而是一頂頂不規則頭盔。模特兒在輪廓誇張的蓬蓬連身裙下，還是有一份Rick Owens設計所賦予的硬朗。這部暗黑童話除了有公主，還有設計師標誌性的「外星美學」。這系列中，模特兒深黑唇妝，戴上詭異半禿假髮，彷如設計師FW19系列中的外星異族再返地球，一再向Larry LeGaspi的futuristic美學致敬。

Rick Owens以時裝書寫童話，還是不忘回應現實世界中的社會議題。系列除有怪異妝容之餘，亦有援引墨西哥文化，藉時裝回應美國對墨西哥的現行政策。設計師在後台再次反對特朗普興建美墨邊境圍牆的提議，表示自己或與墨西哥親人分隔，漸想到文化根源逐步形塑自己，才有了今天的SS20女裝系列。

這次女裝系列，無疑延續了Rick Owens SS20男裝系列中，對墨西哥文化的關注。在三個多月前發布的男裝系列中，設計師就以亮片衣服、幾何圖騰，紀念墨西哥裔的外婆和母親。這次女裝SS20系列，依舊可見襲襲金色、黑色亮片長裙，以及迴型圖騰，但不同的是，女裝更大膽用上鮮紅、鮮黃、粉紅、青綠等亮色，為春夏添注鮮活色彩。