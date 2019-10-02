【Starbucks】首度聯乘Snow Peak　推出幻彩色調保溫杯享受咖啡

秋意剛來，冬季產品便已全面上架，不僅厚重的大衣，連冬日更必備的保溫杯也陸續推出，雖然香港的天氣不能立刻使用秋冬產品，但看見有限量心頭好的話，先入手也無妨。 每季均會推出各式水杯的Starbuck，本季帶來首個與日本戶外用具品牌Snowpeak的聯乘系列，將戶外工具與生活品味結合。

fragment design × Stanley × Starbucks 。（Starbuck）

Starbuck出品的水杯極為精美，亦愛與時裝潮流品牌合作，先前與Stanley、fragment design多次聯乘推出的水杯被熱推，本次再聯同廣受時裝品牌歡迎的Snow Peak合作推出兩款保溫杯，決意繼續把潮流當作咖啡的調味劑。但其實Snow Peak也一直對咖啡有種情意結，才能促成本次的合作。過往品牌曾出產不少沖調咖啡的工具，本年初更在日本千葉縣的Alpen Outdoors內開設了首間咖啡店與同好者分享品味咖啡，足證對咖啡之熱愛。

位於千葉縣的首間Snow Peak Cafe。（favy）

言歸正傳，本次雙方的合作計劃以Snow Peak慣用的鈦金屬物料主為主製作，並以Stacking Mug堆疊杯作重點款式。雖然杯身設計欠缺了品牌特色Wall Mug的摺疊手把，但鈦金屬既能保溫之餘，又不導熱，方便在不用手把的情況下，直接拿著杯子喝熱飲也不燙手，省卻空間。而且藍色和粉紅色是聯乘限定的全新配色，在光線影照下會呈顯出幻彩色調，配合金屬質感簡直叫人目不轉睛，該款式更有300 ml（¥4,800日元）和450 ml（¥5,500日元）的選擇，戶外活動或於辦公室使用亦同樣適合。

藍色和粉紅色是聯乘限定的全新配色。（Snow Peak）

而另一款保溫瓶則以黑色作主調，並配有三種不同瓶蓋，方便用家因應生活所需，在飲用不同的飲料之時，就配用不同瓶蓋，極其方便。定價為¥8,500日元（$619港元）。兩款設計均印有雙方簽名式的logo，聯乘商品會於東京Starbucks Reserve Roastery作獨家發售，並於十月一日已正式上架，有意入手者需到店碰碰運氣。