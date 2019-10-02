【巴黎時裝周】CHANEL經典大改造　後老佛爺年代的法國City Girl

昨日（10月1日），CHANEL於巴黎大皇宮（Grand Palais）發表由Virginie Viard主理的春夏2020系列。 是次是Karl Lagerfeld離世後，Virginie Viard第二個服裝系列，今次以「Nouvelle Vague」為起點，Virginie再一次把新舊元素交融混合，勾勒出屬於當代巴黎都會少女的動人身影。

昨日，CHANEL於巴黎大皇宮（Grand Palais）發表由Virginie Viard主理的春夏2020系列。（GettyImages）

即便世事變異，CHANEL總是時裝界中不變的動人風景，令不少女生心嚮往之。於昨日的時裝騷上，喜劇演員Marie S'Infiltre身穿一襲CHANEL套裝衝上天橋，企圖藉此成為眾人的焦點，粗魯且突兀的舉動令人咋舌，卻也無阻CHANEL散發那不喧囂的動人光芒。

沿襲Karl Lagerfeld過去的習俗，Virginie Viard日前於透光的巴黎大皇宮內搭建出一整座具備濃厚工業感的巴黎天台景觀，日光穿過窗戶，構成台上的斑駁光影。聶立於天台景觀上的模特兒，一時仰望巴黎天空，一時俯瞰眾生，如詩如畫，乍看就似恆久優雅的香奈兒本人孤獨且傲慢地叼著香煙現身人前，以看穿世事的眼光凝視世人。

The roofs of Paris remind me of the atmosphere of the Nouvelle Vague. I saw silhouettes walking on the roofs. I thought about Kristen Stewart playing Jean Seberg and all the actresses Gabrielle Chanel dressed at that time. Virginie Viard

聶立於天台景觀上的模特兒，一時仰望巴黎天空，一時俯瞰眾生，如詩如畫。（GettyImages）

Virginie Viard日前於透光的巴黎大皇宮內搭建出巴黎天台景觀：

作為Karl Lagerfeld多年來的助理，Virginie Viard於幾個季度前已很大程度地參與創作，把老佛爺的意念轉化成真。是次SS20系列，不難窺見Virginie Viard刻意把她獨一無二的活力融入CHANEL簽名式的經典元素當中，描繪現代的香奈兒輪廓。

以美國女演員Jean Seberg為靈感，Virginie於系列首部份將品牌標誌性的斜紋軟呢布料縫製成多款連身短褲、連身長褲、西裝外套、迷你裙及長外套，一改過去四方八正的刻版印象，成為是次系列的立足點。在此基礎下，Virginie再以繡有白邊的丹寧、閃片、畫有「CHANEL」字樣及房子、煙囪印花圖案的輕紗，為系列加入一抹鮮明的粉紅、紅、及藍，頗具她首個主理系列Chanel Cruise 2019/20的影子。最後她更運用紡輕紗縫製出具有現代感的小黑裙，為永不衰老的CHANEL寫下新的章節。

Virginie將品牌經典的斜紋軟呢布料進行大改造。（CHANEL）

Virginie Viard運用紡輕紗縫製出具有現代感的小黑裙。（CHANEL）

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