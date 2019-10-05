【Nendo】設計日本扭蛋概念咖啡店　全新自助模式有得飲有得玩

日本設計公司Nendo，曾為%ARABICA、Connel等咖啡店進行設計，當中的極簡風格，讓人感到輕鬆愉悦。 汲取從前的經驗，今次Nendo再度著手設計咖啡店，讓大家感受獨有的Nendo式咖啡樂。

Nendo設計日本咖啡概念店（官方海報）

Nendo曾為%ARABICA咖啡店進行設計：

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由Nendo設計的「GACHA GACHA COFFEE」咖啡店，採用全自助模式，旨在幫助顧客與員工度過一段愉快的時光，同時減低人手短缺的問題。從10月4日起，Nendo與丸山珈琲（Maruyama Coffee）合作開設這間咖啡店，一方面購入他們成熟的咖啡豆，另一方面更將店舖設置於東京Sky Gallery 3，讓顧客在品嚐咖啡同時，亦能一看東京的城市景觀，而且桌子與椅子也是由Nendo設計，讓大家身處在海拔250米的空間裡，慢慢地細味咖啡，度過自助式的豪華時光。

「GACHA GACHA COFFEE」咖啡店（Tokyo City View）

「GACHA GACHA COFFEE」咖啡店（Tokyo City View）

Nendo設計扭蛋模式，讓顧客體驗全新咖啡方式。（Fashion Snap）

由Nendo計劃的自助咖啡店，顧客需要從扭蛋機中，扭出一個裝有咖啡豆的膠囊，然後自行研磨與等待滴水的過程，享受等待咖啡的時間。而在咖啡豆選擇方面，丸山咖啡提供六種咖啡豆，因其獨特的烘焙技術，而受到高度評價，重點是有些扭蛋機，更藏有稀有的「秘密」咖啡豆，使整個體驗過程變得更加有趣。

除了品嚐各種咖啡豆之外，實際上你也可以感受新鮮磨碎咖啡豆的香味，並自行釀造咖啡，體驗全新享用咖啡的方式；再者，加上「GACHA GACHA」這字，取自扭蛋時轉動時的聲音，因此利用扭蛋概念去品味咖啡，這是其他咖啡店沒有提供的方式，亦是Nendo是次設計重點之一。