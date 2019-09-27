【Marine Serre對談】師承Maison Margiela　何解對古着情有獨鍾

法國近年時裝設計師人材輩出，Ludovic De Saint Sernin、Christelle Kocher和Faustine Steinmetz等人，哪怕名字讀音再蹺口巉手也好，亦早已大放異彩，不過論及最成功者，依然首推Marine Serre莫屬，不止是因為她贏得LVMH PRIZE大獎，其設計出來的作品，亦當真能夠做到藝術與商業之間取得平衡，單是一個Crescent Moon彎月圖案，就經已熱賣到成行成市，全球通殺。 而這位當時得令的「鄰村女孩」，早前就應JOYCE Boutique之邀，來香港出席活動，《一物》亦趁此機會與Marine Serre進行了單獨訪談，構解她的創作道路之餘，也很想當面對她說一聲：「其實你容貌，當真很像年輕時代的Winona Ryder」~

Marine Serre早前應JOYCE Boutique之邀，來港出席活動。（joyce）

同場發表最新AW19服飾以及獨家系列。（joyce）

誰說法國人的時裝設計之路就一定要起源於法國？

貴為時裝之都，法國巴黎象徵時裝文化的最高聖地，一個土生土長又對時裝設計有濃厚興趣的人，先於巴黎修習時裝，繼而工作闖出名堂，想來是正常不過的事。不過Marine Serre卻行上截然不同的道路：「我成長自Brive-la-Gaillarde，一個位處法國中部的地區，那裡離巴黎很遠，生活節奏也慢活許多，當地漫山遍野，鳥語花香，沒有頂尖豪華的名牌時裝店，就只有零落的古着鋪。」

「正是自細習慣了閑暇的生活，當我立志要修讀時裝設計，並離開家鄉的時候，巴黎並不是我心目中的首選，不單止因為那裡過份繁忙或者太過精彩，而是當地對於法國的年青人而言，每每未必是研修時裝設計的最佳地方……」

2017年勇奪LVMH Prize大獎，是Marine Serre事業轉捩點。（The Cut）

Marine Serre的故鄉Brive-la-Gaillarde。（turenne-journe）

或許聽到此大家都會大惑不解，堂堂時裝之都，何解會不利法國本土人進修時裝呢？Marine Serre卻有自身獨到見解：「當然貴為Fashion Capital，巴黎在時裝工業方面能夠提供的資源和人際網絡，當真是無可比擬，但先決條件是閣下要名成利就才可，當你有權有勢之後，你就可以在花都自由自在地創作，無往而不利。然而，當你是無名小卒話，情況就剛好相反了，巴黎對新人的掣肘有許多，規條也有許多，對於本土法國人更是如此，因為人們老早就認定你接受了巴黎時裝的傳統觀點、理念，並以此作為核心價值，融入自身創作的血液之中，這就是法國人高貴而優雅的文化價值。」

不過對於法國人引以自豪的法式品味與桀驁不馴，年輕時代的Marine Serre明顯吃不消，也直言「自由、郊外與遊歷旅行，才是我最嚮往的生活。」

這是Marine Serre獨家為JOYCE Boutique打造的別注服飾。（joyce）

如是者，在南部馬賽讀了兩年書之後，Marine Serre就毅然轉戰比利時首都布魯塞爾，入讀L'École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre學院，修讀時裝設計，並於2016年以最高榮譽畢業，並獲得一連串頂尖品牌的實習生工作機會。

Marine Serre認為Maison Margiela實習歲月改變了她一生。（攝影：李嘉琳）

Margiela、Dior、McQueen與Balenciaga 誰是至愛？

觀乎Marine Serre自立門戶前的實習CV，可謂星光熠熠，先後從事過Matthieu Blazy領軍的Maison Margiela、Raf Simons時代Christian Dior、Sarah Burton的Alexander McQueen和曾經被Demna Gvasalia重新推向頂峯的Balenciaga，如此工作經歷，無疑令一眾立志成為時裝設計師者羨慕妒嫉恨，而問到哪一份Internship，MarineSerre起初當然體面地回答「各有各的好」，但說到後來，就認為有叫她感觸和獲益良多者，必是Maison Margiela莫屬。

Maison Margiela。（1stDibs）

：「Maison Margiela的工作歲月，可謂改變我一生，我個人時裝設計道路上的身份和方向，都是在那段時光得到啟蒙，也令到我能夠掌握用全然另一個角度去觀察，或者從事時裝，在這個商業主導的世代下，不少品牌的創作方向，總不能避免以商業盈利作為大前提，然而Maison Margiela的團隊，卻令人深深體會到時裝設計之路上，除了搶奪市場和競爭之外，時裝本身還是一樣充滿熱情和信念的東西，Margiela這所公司就好像一個家庭一樣，員工彼此和諧相處，也共同有着為時裝藝術帶來『更多商業以外的截然不同』之決心。」

上年Marine Serre就推出過以古舊軍袋改裝的長裙子。（Marine Serre）

何謂「商業以外的截然不同」之決心？Marine Serre就強調Margiela是一個很重視實驗性的品牌：「對於時裝設計，絕大部份品牌都認為，設計的成品就是衣服作品本身，Margiela卻認為Transition Process物事轉變的過程本身，才是時裝設計的終旨，所以他們可以舊汽水樽蓋設計成西裝背心；也會將數以十計的舊手套拆解，重新造成外套；或者將一件正常不過的衣服弄污，並裁剪得溶爛不堪……這樣解構主義的設計理念，設計成品的美醜與否並不是重點，重點是設計過程當中所運用到的方法，是一種方法學的探究。」

全新SS20系列。（GettyImages）

承先啟後的環保先鋒

由此可見，除了前衞的創作思維外，利用Upcycled Materials物料去製作服飾，以達至Eco Sustainable生態可持續性的環保決心，在一定程度上，Maison Margiela對MarineSerre同樣有着深遠影響：「其實我年青時代開始就很喜歡古着（其祖父是一位二手物品經銷商），不時收藏各式各樣的古衣舊布，所以在自立門戶，創立同名品牌以後，我就多次運用Vintage物事去造衣服……」

將鉤 針編織成的古董舊枱布，改裝成古典白衣連身裙。（GettyImages）

例如自出道開始，Marine Serre就多次以古董舊絲巾來拆解，再縫紉成衣服；SS19和最新發佈的SS20更利用大量舊式鎖匙扣、舊黃銅裝飾或軍袋去製作大褸長裙；也擅長將鉤針編織成的古董舊枱布，改裝成古典白衣連身裙：「以Upcycled物事製成衣服，除了是因為舊物有着新物事不能比擬的舊化質感和歲月痕跡外，也具有推廣環保的訊息和意義，現在我每季Collection之中，有50%的物料，都是利用Upcycled Materials製造，其餘的則是來自法國工場原廠生產的布料。」

率先行出來的5位模特兒，皆清一色穿上黑沉沉的烏黑衣服。（GettyImages）

+ 7 + 6 + 5

其實Marine Serre對於地球生態環境禍害的關注，從每季的主題都可謂溢於言表，AW19 Radiation講述核輻射污染，SS20新季Marée Noire，中文意思即是解作漏油，Fashion Show上率先行出來的5位模特兒，皆清一色穿上黑沉沉的烏黑衣服，明顯就是喻意着受油污污染的生態動物，而據Marée Noire的論述，今次Collection乃是在描述在氣候災難和大規模戰爭滅絕之後，少數生還者的生活狀況，以有型的服飾，再配合發佈會那濕地公園一樣卻風雨飄搖的場地，來表現出人類行為往後所帶來的惡果，無疑是一記沉重的當頭捧喝，也是時裝之士對於當前時局的應有義務。