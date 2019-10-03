Louis Vuitton季度主題Belle Époque　成就出巴黎鐵塔的美好年代

Louis Vuitton是一個歷史悠久的品牌，每季度的一事一物，都訴說着各自一段優美的巴黎歷史，曾經試過以羅浮宮金字塔作為背景，也曾將大家回溯到80年代龐畢度中心的藝術風潮中去，乍看之下，或許不過是一些時尚優美的服飾，然細心觀察起每季的靈感主題或細節元素，卻發現箇中原來大有學問之處，時裝愛好者認真考究起來，定必受益不淺。 例如最新一季的Louis Vuitton RTW SS20時裝周之中，設計師Nicolas Ghesquière就以一百多年前的巴黎Belle Époque"美好時代"作為主題，將當年花都的風光明媚帶到現代，叫人賞心悅目之餘，其實大家當真可又知道Belle Époque是甚麼來的呢？

Louis Vuitton RTW SS20日前於巴黎時裝周上發佈。（Getty Images）

Belle Époque時代下的歌舞昇平。（France Culture）

逝世的美好日子

Belle Époque美好時代是歷史學家，對1871年至1914年期間歐洲特別是巴黎的一個時代統稱，這段時期歐洲大陸處一個相對和平的局面，資本主義及工業革命得到了果足的發展，巴黎上流階級非但過着歌舞昇平的生活，民間社會在各個範疇亦大鳴大放：藝術方面，Art Nouveau於新藝術運動1890年至1910年達到頂峰，融合拉菲爾前派和象徵主義於其中，將充滿活力的波浪形和流動線條注入到藝術創作中去，鮮艷繽紛的海報畫同樣極具特色。

Belle Époque時代於巴黎市面上常見的海報風格。

1907. 'La Rue de la Paix' by Jean Béraud。

Paul Poiret。（Getty Images）

至於時裝方面，法國國粹Haute couture高訂時裝的文化和運作結構與系統，正是於當時期萌芽並盛行起來，人稱King of Fashion的Paul Poiret，就是在1903年創立自家服飾品牌，並於短短十年間成為全球最人氣的時裝之王，正面影響到巴黎時裝往後的發展與聲威。

Paul Poiret當年設計的衣裳。（Getty Images）

此外，正是巴黎早已引領着時尚世界的潮流風尚，當年的法國女性時裝雜誌可謂極受歡迎，不過由於那時照相技術尚未普及發達，時裝記者、編輯如若將時裝品牌的最新設計介紹予讀者，最直接的方法就是聘請畫家，將穿上新衣服的模特兒繪畫起來，畫成各式各樣的女性人像畫，並刊登在書上，讓讀者憑藉畫像揣摩衣服的真實狀況，從而了解商品，雖然有欠真實，卻又甚是浪漫。

奧賽博物館。（hnmuseum.com）

而建築方面，巴黎大名鼎鼎的兩大建築物，艾菲爾鐵塔（巴黎鐵塔）和奧賽博物館，亦正正興建在Belle Époque這一美好時代之中，足見當時人文文化的高度發展，不過如斯種種的文風雅博，醉生夢死，卻因為1914年的第一次世界大戰而黯然落幕了……

Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière決意向Belle Époque時代來一回優美致敬。（Getty Images）

波希米亞民族風尚。（Getty Images）

Louis Vuitton RTW SS20：Belle Époque

正是一段對巴黎文明如斯重要的偉大時代，新一季Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière就決意向Belle Époque時代來一回優美致敬（況且Louis Vuitton本身也是受惠於Belle Époque時期來高速擴張業務的品牌）。系列提倡女性解放，並參考了許多Belle Époque的時尚特徵：例如誇張搶眼的燈籠袖子，源自波希米亞民族風尚，而19世紀未期以至20世紀之初，巴黎北部蒙馬特紅磨坊一帶地區，即是首個吸納如此古中歐民族元素，並將之昇華成法國時裝精華元素的第一要塞。

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另外，以Art Nouveau構成的圖騰，鮮艷繽紛又極具視覺震撼，亦被灌注到乾濕褸、連身長裙或冷背心等衣服之上，當中尤以各式各樣的花卉圖案着力最多，事關Belle Époque時代之中，花兒就一直在各種藝術範疇內，佔據崇高位置，現在將這些懷舊元素結合到Nicolas Ghesquière拿手的未來主義剪裁結構上，新與舊彼此融為一體，實在吸引。

全新Egg Bag。（Getty Images）

當然對於好些時裝精而言，手袋鞋履配件才是最注目一環，SS20的女裝Louis Vuitton同樣不缺驚喜大作，近年一再被人追捧的Egg Bag，也添置了全新的皮革包邊外觀，展現出有別於平常純色的Monogram經典版本，別具科幻美感；另一款Tote Bag型號，則在Monogram圖案之上刻印一組彷如錄影帶的圖案，上面繪有多款法語Graphic圖案字樣，再配合機械裝置一般的Tassel「婆仔鞋」，可見在懷舊復古的同時，Louis Vuitton的服飾仍然是可以如此現代甚或至未來主義的。