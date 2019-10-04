【Off-White™】Virgil Abloh宣示全新Logo　為品牌換上新景象？

Virgil Abloh近日曝光率甚高，一方面推出與IKEA合作的家品系列終有發售日期；另一方面，他又在IG親自宣示Off-White™換Logo一事，難道想為品牌進行形象大革新？

Off-White™全新Logo（IG@virgilabloh）

Off-White™向來以標誌性的交叉箭咀與斜線為Logo（3dexport）

Off-White™向來以標誌性的交叉箭咀與斜線為Logo，不過由於近日Virgil Abloh在個人IG說：「updated identity. miscellaneous images.」並且分享了一系列照片，示意該品牌已經換上了新Logo，其實這個Logo，早已在SS20系列出現過，並展現在服裝與鞋子的標籤上。

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根據Justia Database指出，Off-White™於9月13日向美國專利及商標局提交申請，並對新Logo進行商標註冊，該Logo旁邊有兩隻手，分別連接著「Off」和「White™」兩字，而中間更呈現出一個臉部輪廓，與舊Logo風格完全不同，更將會應用於服裝、鞋類、口罩、頭飾以及皮帶等設計上。

Virgil Abloh親自宣示新Logo後，經已在網上引起熱烈討論，雖然目前不清楚它是否會取替原有的，還是為Off-White™再添設多一個Logo。儘管它還未使用在任何服裝設計上，但相信大家很快就能看見，就如以往交叉箭咀與斜線Logo，也點綴著品牌旗下不同的產品，如運動衫、T恤，以及最近巴黎時裝周期間的配件，包括耳環、手袋等。

在時裝界佔據一席之地，並不是個簡單任務，可以在短時間之內，引起所有人的注意更是難上加難，可是Virgil Abloh卻做到了，亦因為其影響力而入主Louis Vuitton擔任創意總監，除了Kanye West的提拔外，也歸功於他的破壞性與創新概念之上，就如利用指示安全設計化成Logo、招牌式引號元素等，這些組合的確凸顯了品牌特質。是次再現新Logo，或許是設計師想嘗試調整方針，替Off-White™ 換上一番新景象。