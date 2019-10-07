【展覽】是枝裕和御用奶奶逝世一周年　樹木希林展回看她傳奇一生

日本國寶級女演員樹木希林去年離世，此後是枝裕和的電影中，再看不到這位「奶奶」的身影。 為紀念樹木希林傳奇一生，西武澀谷總店現正舉辦回顧展。場內展出逾270件珍貴展品，當中除有「國民奶奶」的歷年劇照、戲服外，其家居擺設、出道前的珍貴照片，以及其人生箴言都一併展出，作為對樹木希林最崇高的致敬。

西武澀谷總店由10月2日至15日期間，舉辦樹木希林回顧展。（sogo-seibu）

日本國民奶奶樹木希林去年九月離世，一眾是枝裕和影迷應該悲痛萬分。二人合作過《海街日記》 、《比海還深》，以及去年榮獲康城金棕櫚奬的《小偷家族》等。在這一部部經典中，樹木希林在是枝裕和的鏡頭下，往往以堅忍的溫柔撫慰人心。

場內展出樹木希林的人生語錄。（sogo-seibu）

為紀念這位日本國寶級演員逝世一年多，西武澀谷總店現正舉辦樹木希林回顧展。展內除有樹木希林歷年劇照、戲服、獎座，以及作品介紹外，場內亦同時展出樹木希林的人生語錄。這位溫柔而不失睿智的女演員除了在電影中道出人生哲理外，戲外亦曾集結個人語錄成書，出版《離開時，以我喜歡的樣子》，反思生命種種，同時為人帶來啟發。這次回顧展，策展人特意在通道兩旁展出樹木希林的人生箴言，無疑讓一眾影迷了解到女演員戲外一面。

所謂的幸福，並非「時常在那裡」，而是「要靠自己去發覺」。 樹木希林

場內除有樹木希林的「箴言之路」，展方更將展區佈置成其生前家居，好讓大家一睹這位傳奇女演員的起居狀況。同場展出的更有不少珍貴相片，不論是樹木希林出道前的黑白照，還是她在日本電影學院奬頒獎禮上與傳奇女演員吉永小百合的合照，都能在回顧展上看到。如此一絲不苟的回顧展，相信是對樹木希林這位資深演員最崇高的致敬。

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