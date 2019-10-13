Goober Candle蠟燭無氣味卻玩味十足　古怪可愛設計帶出四種性格

人們喜歡買蠟燭放在家中，來營造舒適氛圍。 大家亦會根據香味而進行選購，可惜Goober Candle卻沒有這個功能，那麼它究竟有甚麼賣點？

Goober Candle無味蠟燭（Area Ware）

Goober Candle由Mark Talbot和Youngjin Yoon所設計，他們同創立Talbot & Yoon設計公司，亦曾在紐約受訓，為註冊建築師，是次跟Areaware合作推出無氣味蠟燭，希望將建築思維融入日常物品當中。

Goober Candle外型與眾不同，並採用柔和色彩設計。（Areaware）

Goober Candle採用無味石蠟所製成，每款蠟燭都有獨特的形狀與特徵，共有四款設計。當Mark Talbot和Youngjin Yoon設計該蠟燭時，他們已決心創造一個讓人感覺像寵物般的物體，所以將各款Goober Candle設入人性化的性格，例如粉紅色（Eph）代表懶惰、紫色（EI）代表好奇、綠色（Em）代表悠閒，而藍色（Eh）則是代表冷漠，他們透露設計出人性化的感覺，就能與使用者達至某種聯繫。

Goober Candle：四款形狀代表四種性格（Areaware）

由於Goober Candle外型獨特出眾，更採用柔和色彩設計，不但為產品帶來了一種活潑感覺，也使人深深著迷。儘管蠟燭形狀非常特定，而且又沒有香味，但設計卻十分受歡迎，也許整體的美學意義，已大於蠟燭本身。

另外，設計師還認為遊戲是設計宗旨，並希望通過設計來促進遊戲，更表示如果設計不有趣，又何必去打擾的說法，而Goober Candle卻是一個玩味十足的設計，睇得又用得。