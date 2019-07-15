英雄、科技、未來感：LV、Prada、Dior 2019秋冬男裝的時尚關鍵詞

儘管《復仇者聯盟 4 ：終局之戰》（Avengers: endgame） 已「光榮」下檔，Marvel系列仍是話題保證，不論是相關角色，還是周邊的一切，彷彿只要與超級英雄沾上一點邊，都能獲得大家的共鳴，簡直是自帶話題與光芒！俗話說：「潮流在走，敏銳度要有。」其實這股「超級英雄風」趨勢，已經悄悄吹到時尚圈了。

儘管《復仇者聯盟 4 ：終局之戰》（Avengers: endgame） 已「光榮」下檔，Marvel系列仍是話題保證（《復仇者聯盟 4 》劇照）

超級英雄風不再局限於英雄角色、特異功能，它也涵蓋了科技、未來、宇宙等元素。然而未來科技風也備受精品大牌喜愛。其實早在 2016 年開始，各大品牌的設計逐漸前衛，大量的金屬、透明 PVC ，已經是時裝秀上的「常客」，從衣服到配件，通通都具備未來感。看到這兒，不知道身為時尚潮流迷的你，是否有發現 2019 秋冬男裝系列，不少精品大牌也都紛紛走向「超人風」了呢？這回小編輯點出超人與未來感十足的 3 大品牌秋冬系列，一起來從中找到下一季該購入哪些好貨。

未來科技風也備受精品大牌喜愛，其實早在 2016 年開始，各大品牌的設計逐漸前衛，大量的金屬、透明 PVC ，已經是時裝秀上的「常客」，從衣服到配件，通通都具備未來感。（LV官方網站）

1. Louis Vuitton

由話題製造機Virgil Abloh執掌的Louis Vuitton男裝，在2019 秋冬大秀上，同樣是潮流當道，不過從中可以看見象徵宇宙感的星塵、充滿英雄氛圍的各國旗幟、包覆模特兒的金屬衣。以灰色為基本色調，看似平淡卻內斂，整體十分柔和。

其實這次Virgil以向國際巨星Michael Jackson致敬為構思，將這位被稱為「流行樂壇英雄」的各種經典代表作搬上伸展台，不論是「Moon Walk」，還是〈Billie Jean〉的 MV 場景，處處都能憶起這位巨星。

2. Dior

Dior Men從2019早秋系列開始，便能嗅到濃厚的未來科技味。全系列和日本現代藝術家空山基合作，將布料以高科技處理的金屬塗層覆蓋，應用在所有服裝上，讓皮草與皮革閃爍虹彩藍色與銀色，有如自動機械人般的前衛感。

而到了2019秋冬系列，單是看Model走在長達76公尺長的輸送帶上，就先讓人感受到未來與科技的融合。雖然服裝概念是表現高級訂制工藝的永恆精髓，但他將絲絨、皮草等布料與高科技材質互相融合，做出獨特的折射光澤感，足以讓我們感受到Kim Jones延續了早秋的科技未來概念。

3. Prada

日前Prada公佈的形象影片中，為表達藝術家曹斐心中的「偶像文化」，邀請到中國超級流量明星蔡徐坤演繹。

蔡徐坤如同一位生化機器人，穿梭在科學實驗室中，其背後的概念，則是要探討人造人在未來世界所要面對的技術倫理問題。在秋冬男裝大秀上， Miuccia Prada 則是以科幻小說《科學怪人》（Frankenstein）為設計靈感，為男女裝共同加入了對人性、科幻、未來等面向的思考。

透過設計師的創意視角，英雄、科技、未來這三大元素，分別以不同的樣貌呈現於我們面前，你最喜歡誰的詮釋呢？「超人之心」人人都有，雖然現實生活中我們當不了超人，但從以上品牌所推出的系列下手也是不錯的選擇。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】