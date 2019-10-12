Noah聯乘Solovair小丑皮鞋登場　重新審視138年歷史英國製品牌

雖則話目前時裝世界仍然由波鞋作主導，但其實皮鞋領域的Collaboration同樣十分頻繁，不過世人的錯覺就只對焦在Dr. Martens、Paraboot以至Tricker's等寥寥數個品牌之中，但其實優質而又擅長策劃聯乘合作的皮鞋單位，又當真豈止得那三數個呢？本篇文章的主角：Solovair，正是一個很值得大家注目的品牌。

你沒有眼花，Solovair的主打鞋款，根本就和Dr. Martens馳名的款式無異。（Solovair）

縱然在香港的知名度和普及性並不高，卻必以為Solovair是一個幼苗般的新生代品牌，人家可是誕生在1881年，有138年歷史了。而且即使Solovair那些堅持「Made in England」的鞋作在香港沒有官方渠道出售，但它的作品對大家仍然似曾相識，只因其設計外觀，根本就和深受年青人喜愛的Dr. Martens無甚分別，而事實上，回顧這兩大英倫品牌的歷史背景，彼此之間的確有着千絲萬縷的關係……

Solovair是一個歷史悠久的品牌，比「Dog媽」還是悠久。（Solovair）

Solovair由母公司NPS Shoes Ltd.於1881年開創，以英倫東部地區Northamptonshire的Wollaston市作為根據地，早年即有為British Army製作軍用鞋款的經驗，當中尤以Goodyear Welt的鞋底縫製技術而聞名中外，更成功研發出將一張名為“Soft Sole Suspension”的軟膠鞋底縫紉大底和鞋身之中，在20世紀中這絕對是一門稀有的專利秘術，而去到60年代，一個名曰R. Griggs Group Ltd.的鞋類製造商雖然擁有Dr. Martens的專營權，卻沒有“Soft Sole Suspension”這種專利技術。為了將這種獨特的軟膠植入Dr. Martens鞋子上，R. Griggs Group Ltd.就委託了NPS Shoes Ltd.，以Solovair名義代工，製作出「Dr Martens made by Solovair」商標版本的Dr Martens，並於往後的70、80年代，在英國大行其道。

龐克時代風行世界的Dr. Martens，其實正是以「Dr Martens made by Solovair」的版本生產製造。（Grailed）

NPS Shoes Ltd.亦於1995年將Solovair註冊成品牌商標，導致兩個品牌，各自推出外觀鞋款極為相似的局面。（Solovair）

+ 3 + 2

不過去到1990年代，情況就發生急劇變化，Dr. Martens與Solovair之間因為生意上的糾紛，突然終止了合作關係（有傳聞說是Dr. Martens獲取了Solovair其“Soft SoleSuspension＂專利技術，不過現在經已是無從稽考，死無對證了），最終使到「Dr Martens made by Solovair」的版本停止生產，絕跡市場，從而代之就是Dr. Martens以自家名義製作鞋子，另一方面NPS Shoes Ltd.亦於1995年將Solovair註冊成品牌商標，導致兩個品牌，各自推出外觀鞋款極為相似的局面。

今次Noah × Solovair的別注鞋款Gibson。（Noah）

就好像今次美國街頭品牌Noah特意和Solovair合作的皮鞋型號Gibson，在Dr. Martens的產品列表之中，亦正正有着一款名字與外表皆相同的Gibson鞋款，不過傳統上這款Gibson型號均是以單色Tone示人，今次Noah版本卻別樹一格地大玩鴛鴦撞色，左、右腳鞋子分別以「綠 × 黑」和「紅 × 黑」的設計示人，如斯又紅又綠又黑的繽紛狀態，的確與時下最流行Joker其經典造型，帶有幾分異曲同工之妙，絕對是「Doc 媽」粉絲的另一特殊體驗。