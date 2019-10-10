【皇家特工】紳士養成計劃　前傳The King's Men聯乘法國男士香水

《Kingsman》電影系列均受全球觀眾關注，前傳《The King's Men》將於明年二月上映。 與此同時，《Kingsman》更聯同法國香水生產商Coty合作，配合前傳推出電影系列的男士香水。

Kingsman前傳《The King's Men》於明年二月上映（電影海報）

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Matthew Vaughn作為Marv Films創始人與《Kingsman》導演，近日已宣布與Coty Inc.建立合作關係，生產由電影系列所啟發的男士香水，並將會在精選零售商出售，於明年二月與前傳《The King's Men》共同登場。



不得不說，自從《Kingsman: The Secret Service》上映後，該電影內容不但吸引眾多時裝迷關注，而特工身上的各種行頭，亦受到大眾追捧，這也要多虧Matthew Vaughn的生意頭腦，不但找來服裝設計師Ariane Phillips設計電影中各種服裝，從訂制西裝、領帶、襯衫、眼鏡、雨傘、鞋子和手錶等，亦一一聘請英國經典品牌配合製作，包括Cutler and Gross、George Cleverley、Mackintosh與Bremont等品牌，更與時尚網店MR PORTER進行合作，讓大家可以購買到電影中的服飾。

《Kingsman: The Golden Circle》的手榴彈以香水樽為造型（電影劇照）

《The King's Men》（電影劇照）

《Kingsman》主是講述一個特工網絡，而總部設於一間倫敦高級裁縫店，那裡是個訓練特工與轉造型的好地方，亦為男士們上了一堂時尚速成班，因為在電影之中，衣服本來就是一個重要角色，而戲中武器更如時尚配飾般，讓大家學習做個英倫紳士。

Colin Firth於《Kingsman: The Secret Service》中飾演Harry Hart（電影劇照）

Being a gentleman has nothing to do with the circumstances of one's birth. Being a gentleman is something one learns. Harry Hart

這些年來，Matthew Vaughan透過與不同品牌的合作關係，讓男士在現實中，也能打扮得像Kingsman，如MR PORTER供應服飾，而Coty方面則為紳士提供香氣，亦曾與Glendronach Distillery製作出Kingsman Edition 1991 Vintage威士忌。



Matthew更表示，這種合作關係是為Kingsman電影系列進一步發展，更代表產品組合擁有高品質與精湛工藝。而是次與Coty合作，它於1904年在法國巴黎創立，屬於香水界的老字號，借助電影故事的魅力，將Kingsman世界轉化為香水，讓人拭目以待。

不論是衣服、配飾、酒，甚至今次即將推出的香水，這都是一連串的紳士養成計劃，讓大家感受英倫紳士的生活與品味，學做一個真紳士。