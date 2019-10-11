LEGO回收計劃推動可持續發展　翻新閒置舊積木讓有需要兒童有得玩

如果發現家中藏有太多LEGO，又長時間沒玩，現在可能是將它們放回原處的好時機。 皆因LEGO集團宣佈啟動回收計劃，讓大家捐出家中積木，為有需要人士出一分力。

LEGO推行Replay回收計劃（LEGO）

LEGO回收流程亦十分簡單（Lego）

LEGO集團推出回收試驗計劃，名為「Replay」，旨在回收使用過的積木，並將它們捐贈給美國兒童慈善組織，而回收流程亦十分簡單。假若家中藏有大量被閒置的LEGO，大家首先可以把積木放進紙箱，然後在LEGO網站列印出免費的運輸標便可。LEGO公司透過這種方式來處置回收積木，同時使用戶能更方便地配合計劃。

另外，物流公司Give Back Box，是促成今次大規模回收計劃的重要推手，這公司向來致力於重複使用廢棄的運輸材料，與本計劃理念相同。同時，職員更會利用人手分類，並且進行嚴格的清洗工序，Give Back Box創始人Monika Wiela表示，在此過程中最大的挑戰，就是整理與清潔所有物品，因為他們採用機器來清洗積木，目的就是讓捐贈玩具看起來像新玩具一樣。

LEGO推出回收試驗計劃，名為「Replay」。（LEGO）

這些回收來的積木，將被轉送至美國兒童慈善組織。（LEGO）

而這些回收來的積木，將被送往Teach for America和Boys and Girls Club，這兩間非牟利組織都有望於2019年11月收到第一批貨品。該試驗計劃於2020年春季完成，目前只在美國進行測試，而LEGO集團更會評估計劃的可能性，從而在未來進行擴展。

這個計劃不但將舊LEGO變新，重新分配給有需要的孩子之外，LEGO還能用來教學，發揮小朋友的創意，並為社會、教育、環境各方面都帶來好處。 特別從可持續發展的角度來看，該回收計劃確實是需要持續推行的發展模式。