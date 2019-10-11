【MAN-TLE】物料研發專家　誰說澳洲品牌就不能夠由日本製造？

近代時裝界持續流行簡單直接的美式街頭文化，愈是顯眼的Logo，愈是重量級的Collaboration，就每每愈受歡迎，名利雙收。雖然在商言商這樣做無可厚非，但如斯單一化對於追求創意為先的時裝本質而言，其實當真頗為無聊，因此世界上總有一些「包咬頸」的時裝店，和「包咬頸」的時裝品牌，每每拾棄潮流，逆流而上，為消費者帶來截然不同的選擇，就例如上環時裝店GRAPH LAYER最新引入的澳洲品牌MAN-TLE，就是一對前衞另類的天作之合。

日本時裝愛好者親身示範MAN-TLE招牌石蠟恤衫。（district.jp）

MAN-TLE是GRAPH LAYER新季重點引入的品牌。（攝影：高仲明）

環顧GRAPH LAYER今季一眾新引入的品牌，當中有3個尤為印象深刻，一個是早前介紹過的STORY mfg.，來自英國的品牌；另一個是荷蘭代表Camiel Fortgens；至於本篇文章主角MAN-TLE，則可視為最低調的實驗代表，外表頗為粗獷，基本上不會有任何圖案、Logo和字樣出現，用以向當下的速食時裝潮流脫勾；另外彷如STORY mfg.一樣的精緻刺繡手工亦非MAN-TLE所好，這個成立只有7季的品牌所擅長的，可是肉眼未必即時觀察到的東西。

品牌主理人Larz Harry與Aida Kim。（magazinecom）

只因絕大部份的時裝設計，其判別優質與否的「自我審查」，許多時都傾側在視覺看到的部份，MAN-TLE卻反其道而行，追求穿著時的觸感體驗，更有趣是並非追求舒適的質感，而是一種「硬蹶蹶」的穿著體驗。品牌情侶檔主理人Larz Harry與Aida Kim皆來自澳洲，曾分別於世界各地的COMME des GARÇONS和Dover Street Market專門店工作過，深刻地體會到Rei Kawakubo一系的偏鋒反潮流時尚觀和日本服飾工藝的精華所在。

R7 DOWN 3 RIBERRY [UNISEX]。（MAN-TLE）

因此在2015成立MAN-TLE的時候，就決意以澳洲常見的西式工裝服作為主題，卻又專誠委託日本靜岡市的布料製衣工場原廠製造，事關日本製衣工場對特別布料的研發和處理向來自成一派，MAN-TLE主打的衣服布料，往往以高密度的Chambray布製造，並注入全面性的石蠟塗層，令到服飾的硬度非凡、異常挺身，就以招牌大作工裝恤衫為例，其硬度幾近雕塑一樣，觸感異常特別。

MAN-TLE每季都是循序漸進的數目字去區分季度，今季是R7，即是品牌自創立至今的第7個季度。（MAN-TLE）

每件作品的包裝也十分特別，極具工業風。（攝影：高仲明）

當然以如斯高劑量的石蠟製作服飾，衣服布料隨之會變得「硬蹶蹶」似的，初初購買之後立即穿上身，的確未必見得舒適，但隨着長年累月的多次著用，MAN-TLE服飾衫身上的染色和石蠟塗層亦會慢慢脫落，屆時衍生出來的色落和摺皺紋，就會使到每件作品都變得獨一無二，這種隨用家生活喜好、習慣，而洗練出來的歲月痕跡，道理就和American Casualアメカジ牛仔褲領域中，將原色的Indigo牛仔褲穿著出具自我風格的貓鬚和洗水的「操牛」概念一樣，都是一種時間和毅力，才能夠打造出來的獨特味道，絕非一般速食時裝所能比擬。

以石蠟布打造的小包袋和帽子性價比極高，可以著用多季無誤。（攝影：高仲明）

桃紅色拼布頸巾。（攝影：高仲明）

而雖然2015年誕生之初，MAN-TLE一直給予人一種粗獷厚實的味道，但近年也出現一些較為花俏的配色，除了主打的黑色、白色和藍色外，亦開始生產黃色、軍綠甚至桃紅色的特別版本，或將軍綠色製成恤衫或者小包袋，或者以Patch Wrok之法，將桃紅色石蠟塗層布塊，拼湊黑色針織物而成為一條頸巾，高度展示出設計師對物料研究的熱誠與專注，所以對於熱衷追求布料質感和工藝的時裝愛好者而言，MAN-TLE絕對是一個務必關注的品牌，認識了，接觸過後，保證你們不會後悔。

GRAPH LAYER

地址：上環永樂街63號3樓