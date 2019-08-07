【七夕限定】手袋不必情人送　用這八個IT BAG新秀瘋狂獎勵自己！

相信大部分的女生都迫不急待七夕情人節的到來，儘管對男友來說這是「破財之日」，但在浪漫的七夕收到禮物，絕對會笑得合不攏嘴。許多品牌也都會趁勝追擊，推出一系列七夕限定浪漫粉嫩色系的包款，看到「限定」兩字，真的叫人不心動也難啊！

（IG@gucci／LV官網圖片）

不過就算男友不買名牌袋給你，女孩們還是可以趁著這個節日犒賞自己一番。這回要來揭曉8大品牌不可錯過的七夕包款名單，不管你是單身還是穩定交往中，趁著現在給自己一個買新包的理由吧！

1）Louis Vuitton

平時不敢輕易購入的 LV ，就趁著七夕入手吧！ 2019早秋系列的Boite Chapeau Souple 手袋，是由女裝創意總監Nicolas Ghesquière以華麗設計重新演譯，以精緻奢華的 Monogram Vernis 壓花漆皮製作。長肩帶可作肩背、斜背或繞在手腕攜帶，如果覺得紅色太過高調，低調又優雅的黑色也是不錯的選擇。PETITE MALLE小硬箱是LV的熱賣款，同樣也是2019早秋系列的包款，以亮麗的Monogram Vernis壓花漆皮製作。而這款「小行李箱」更適合晚宴等正式場合使用，能夠為造型畫龍點睛。

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2. Gucci

因應七夕情人節， Gucci的Sylvie系列也特地打造為浪漫少女心的款式，經典藍紅藍織帶配色，分別以愛心及雙 G Logo 重新演繹，仔細看會發現六芒星藏在滿版印花上，亦有代表堅定愛情的意涵。另外，七夕限定也有專屬包裝，身為袋控的女孩絕對不能錯過！

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3. Burberry

如果對於粉色無感的話，找 Burberry 準沒錯！Burberry的包款風格多元且不分性別，設計較為中性，就算是給男友揹也合理。除了Burberry經典的Vintage格紋系列，近幾季眾多系列裡大膽融入牛花紋、鹿斑紋印花等動物圖紋元素，同時表現出品牌捨去皮草與重視環境保護及綠化的精神。

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4. Valentino

Valentino的七夕限定LOVE系列，靈感來自表達Valentino對愛最純粹的肯定和渴望，不但隱藏著愛的密語，並和品牌名的標誌「 V 」有所連結。在袋款的部分，將人氣的Garavani VRING手袋以現代風格被重新演繹，從肩背袋、腰包、Tote bag到手拿包一應俱全，沒有浮誇的設計，每一款男女都適合。

5. BVLGARI

喜歡粉嫩色系的讀者注意了，今年七夕BVLGARI特別推出 Serpenti Forever系列包款注入唯美粉色，而令人驚豔的是，限量包款的 Serpenti琺瑯蛇頭中心以粉色亮彩琺瑯妝點出一顆愛心，搭配縞瑪瑙蛇眼，就連細節都能感受到浪漫氛圍！兩組全新的「 Serpenti in Love - Serpenti Forever 粉色七夕限定配件套組」，共有小牛皮手環和水蛇皮卡夾兩種可選擇，堪稱最高 CP 值的組合！

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6. Longchamp

Longchamp 的價位平易近人，就算是小資女也能輕易入手，再加上外型時髦且耐用，絕對是投資首選！其中今年全新推出的 LGP 系列，以迷宮式紐約網格道路設計為靈感，將 Longchamp 品牌九個字母重組，以街頭感十足的 Logo印花款式設計廣受好評。這回搭上七夕，期間販售甜美的藕粉色系包款，散發出濃濃的法式浪漫韻味。

7. MICHAEL KORS

MICHAEL KORS 同樣是讓小資女愛不釋手，用中價位就能夠入手人生中的第一咖入門款名牌包。而且向來也深受社會新鮮人的喜愛，不僅讓自己的質感看起來高一階，還能夠擺脫學生感。搭配七夕推出的塗鴉系列，由裸粉色、紅色、黑色、白色呈現的手繪心形和星星圖案，既前衛又具個性。雖然印有浪漫的粉色，但塗鴉印花街頭味十足，所以整體不會太過甜美。

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8. MCM

來自德國的 MCM ，近幾年晉升為韓星愛牌後，在亞洲可是擁有一票死忠包迷。其中這次七夕的限量系列，則是重新改造經典包款 Millie 系列、 Patricia 系列，在包身加上「 LOVE 」字樣、愛心、紅唇及彩虹等充滿童趣的拼接設計，特別適合打扮偏向個性又前衛的女孩兒～

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誰說買包只能等男友送？就算是找藉口也好，因應節日，偶爾犒賞自己一次也不賴！不論你喜歡浪漫的粉嫩色系，還是大膽的鮮豔紅，抑或是低調的質感黑，以上包款除了情人節，日常使用都合理。

買包不用等男友送，也可以趁著七夕買來犒賞自己！尤其七夕各大品牌都會推出限量包款，從高價位到入門款都有，絕對能滿足不同需求的你！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】