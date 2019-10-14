【The Hundreds】以印第安原住民為創作主題　打造最潮示威者服飾

雖然今次美國街牌The Hundreds一系列以抗爭作為題材的別注版服飾，並不見得與香港的政治環境有關，但香港人見到這些設計，也定必格外感觸。

The Hundreds × Obsidian系列今日全球正式開售。（The Hundreds）

單單一句口號，已叫人格外感觸。（The Hundreds）

誕生於2003年的The Hundreds源自洛杉磯，雖然未如Stussy、Supreme和UNDEFEATED一樣在亞洲地區廣為人知，但那種深具加州龐克、嘻哈、滑板和衝浪文化風情的形象，就一直在美國本土內深入民心。最新一批與潮流組織Obsidian合作的別注版服飾，就正正是以美國印第安土著為題，事關由今年開始，洛杉磯市正式立法，將原來10月14日的Columbus Day哥倫布日，改為Indigenous Peoples'Day土著人民日，以紀念原住民為美國的種種貢獻和奮鬥史。

炸彈仔圖案一直是The Hundreds的招牌Logo，今次別注版更竟然加上口罩版本，極之矚目。（The Hundreds）

備有多款顏色。（The Hundreds）

而今次與The Hundreds合作的Obsidian，其實乃是一個集四個土著品牌於一身的潮流組織，旨在將歷史悠久的印第安文化、工藝時尚化，所以一系列The Hundreds × Obsidian的單品之中，大家不難發現種種與印第安人有關的圖案及歷史照片，十分之Navajo。

這件Hoodie的字組圖案同樣極具政治色彩。（The Hundreds）

（The Hundreds）

不過系列中最矚目的，還是一系列與示威抗爭有關的設計，首先整個Collection皆以黑色作為主色調，結合彷如避彈衣一般的網狀Utility Vest，或者以防水物料打造的Anorak，全黑色與機能性合二為一，本來就頗有幾分1017 ALYX 9SM的潮流美感，也是普世社會運動參與者的典型造型。而為進一步強化服飾與政治掛鈎的意識形態，TheHundreds設計團隊更毅然將鮮明的政治字句，如「Blood, Sweat and Tear Gas」（血液、汗水 與 催淚氣體）赤裸裸地注入到衣服的當眼位置之中，十分搶眼。

The Hundreds × Obsidian其他精彩單品：

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2016年因一條輸油管而掀起的原住民抗爭運動。（美聯社）

或許有人會覺得，歌頌印第安原住民究竟與示威運動有何干係？The Hundreds是否乘機借故「抽水」而已？其實則不然，因為環顧美國原住民歷史，他們長年以來都受盡外來者的剝削與壓迫，要捍衛自己的權利與尊嚴，歷年來原住民曾參與了多次示威活動，例如2016年美國北達科他州一間能源運輸合夥企業，就曾因為要興建一條輸油管，卻不計後果地擾動了印第安人原住民的「聖地」，以及破壞當地居民的供水系統，最終在當地釀成大規模示威，並成為國際社會間的議題。可見今時今日印第安土著能夠在美國本土受到廣泛尊重，得以在洛杉磯區內成就出專屬的公眾假期Indigenous Peoples'Day，歷代原住民的意志和積極參與，實在功不可沒。