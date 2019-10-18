【UNIQLO】為冬天做好準備　Hybrid系列到底用了甚麼羽絨新技術？

雖然隨着近年機能性時裝大熱，無數高級時裝品牌都紛紛加入開發羽絨大褸的行列，但無論如何在精雕細琢也好，香港人最鍾愛的，卻仍然是那一個UNIQLO的出品……

系列找來UNIQLO全球品牌大使，男子單板滑雪半管賽職業選手平野步夢出來拍攝宣傳照。（UNIQLO）

或許價錢實惠的確是一大優勢，但UNIQLO的外套作品，卻始終不缺應有水準，當中尤以LifeWear系列中的羽絨單品最受歡迎，LifeWear系列的設計宗旨，是致力將衣服打造成既能夠在不同場合、不同時間中均可以大派用場之餘，亦確保每件設計中，仍然蘊含了不少周到的心思及現代化細節在其中，十分人性化。

女裝 Hybrid 羽絨繭型大衣 $799。（UNIQLO）

而今個星期才正式誕生的Hybrid羽絨外套，正是UNIQLO LifeWear系列內全新大作，作品應用了UNIQLO最新研發的羽絨技術，主體表層採用了具吸濕和發熱功能的Rayon及聚脂纖維Polyester作為主要物料，它可是UNIQLO和Toray東麗株式會社共同開發的特殊技術，先由Rayon一方面將皮膚散發的水蒸氣轉化為熱能，繼而再交由Polyester物料將熱能鎖住，以達至保暖效果，這正是兩大物料相輔相乘的莫大好處。

男裝 Hybrid 羽絨大衣 $799。（UNIQLO）

除了剪裁更加時髦之外，進一步強調細節也是Hybrid羽絨一大引人入勝的地方，系列刻意在一些容易出汗的位置應用了特殊合成物料，並改良了羽絨的整體靈活性和輕便性，只因羽絨過份腫脹的話，在日常生活之中始終甚不方便。

女裝 Hybrid羽絨連帽外套 $799。（UNIQLO）

此外Hybrid羽絨的選擇亦十分之多元化，分成男、女裝之外，也具備羽絨連帽外套、羽絨繭型大衣、羽絨連帽外套以及典型羽絨大衣等多種款式，尺碼由XS至XXL都兼含外，每款羽絨更配備多種顏色，由鮮艷的橙色到低調至上的黑色都有，以符合不同時尚愛好者的生活品味。