【NATAL DESIGN】一個有着20年歷史的山系日牌　神隱的聯乘專家

雖然時下時裝愛好者曾經高呼自己大愛Outdoor時裝，或者山系服飾，以顯忠誠，然而箇中追捧、關注的品牌，卻來來去去都是那三數個，其實值得研究或收藏的山系品牌，委實多的是，單單是來自日本的代表，就早已經是不勝枚舉了。

NATAL DESIGN研發的睡袋風行整個日本。（NATAL DESIGN）

例如誕生於1999年的NATAL DESIGN，就是一個很值得大家注視的品牌。或許有人會因為品牌創世了20周年，卻仍然在香港相對名不經傳而感到奇怪，但日本的職人就是如此，與其花費大量時間和金錢於市場推廣之上，倒不如將精神心力投放在衣服的製作和改良之上，還來得實際，因此這二十年間品牌主理人塚田浩二和GOTOH，就一直埋首在各種嶄新創意與機能元素之間的結合，既重新定義了山系服飾的發展方向，更進一步將Outdoor服飾融合到日式時裝體系中去，影響深遠。

所以NATAL DESIGN這種精益求精的態度，在日本資深的山系服飾圈子內一直備受推崇，更一直深受各大專業品牌的青睞，推出聯乘合作系列，今個秋冬季度就一口氣與LIST、NANGA、BURLAP OUTFITTER及HELINOX等多個牌子合作，打造別注限定單品，並由選物店432HZ全面引進到香港區售賣，實在難得。

LIST × NANGA × NATAL DESIGN PULLOVER DOWN $5,160。（NATAL DESIGN）

小巧的專用包袋，用來收縮摺疊後的羽絨褸。（NATAL DESIGN）

來自滋賀縣米原市的NANGA為一個歷史悠久的戶外品牌，誕生自1974年，向來以日本製的頂級羽絨睡袋及羽絨外套單品而享譽全國，集以輕巧、防水、保暖以及容易收納等多種功能性於一身，今次找來著名音樂人兼LIST主腦田中知之「出山」，聯同NATAL DESIGN共同打造的PULLOVER DOWN JACKET，乃是利用一種堪新的抗撕裂尼龍材製造，PULLOVER「過頭笠」設計結合淺灰和深灰的拼色設計，食正當前的流行大勢之餘，羽絨褸本身就能透過簡單的摺疊，安放在小巧的專用包袋之內，方便收納，是為一種極之人性化的設計。

NATAL DESIGN ENGLEMANN COAT $4,900。（NATAL DESIGN）

至於與BURLAP OUTFITTER聯手打造的Collaboration卻又筆鋒一轉，推出復古風路線的ENGLEMANN COAT，衣身上的腰帶和毛毛衣領位置不但能夠隨意調節長短，外套內襯更取代了傳統的羽絨材質，以創新PRIMALOFT專利的纖維製造，直接提升大褸在保溫、防水、透氣以及收納性各方面的效能，極盡精彩。

NATAL DESIGN ENGLEMANN SNOW RIDER VEST $4,000。（NATAL DESIGN）

NATAL DESIGN ENGLEMANN SNOW RIDER VEST $4,000。（NATAL DESIGN）

而除了服裝之外，其他的日常生活家品，例如戶外露營椅亦是NATAL DESIGN著眼開發的項目，最新研發就成功找上來自韓國露營裝備品牌HELINOX合作，以復古條紋元素，製作出CHAIR ONE以及SUNSET CHAIR兩款露營椅，時尚得來又穩固，更是易於摺疊（摺疊後設有專用袋子以作收縮），要輕便簡易地將它帶去露營，自然易過「借火」。

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