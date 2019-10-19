【Lululemon】孟加拉工廠傳出醜聞　品牌形象仍保持健康正面嗎？

時尚產業發展的商業模式，讓供應鏈最底層工作的製衣工人，往往因時尚需求而受苦。 或許Lululemon是購買瑜珈褲的理想之選，可是品牌近日卻傳出醜聞，使一路以來所維持的健康形象被受質疑。

Lululemon孟加拉工廠傳出醜聞（Facebook@lululemon）

Lululemon透過運動提倡健康生活方式：

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Lululemon作為一間銷售休閒運動服的品牌，旨在透過運動來提倡健康的生活方式。如此健康的形象，卻被近日醜聞影響，原因是為品牌製衣的孟加拉工廠，旗下一眾工人向《衛報》詳細描述，他們如何在工作時遭受虐待與侮辱，而女工們更被形容為妓女和蕩婦。

根據工人們向《衛報》聲稱，如果違反規定或提早離開工廠的人，將被管理層作出口頭侮辱，而月薪也只有85英鎊（約860港元），整個月的工資，也未必負擔得起一條Lululemon的瑜珈褲。另有一名工人分享，她感到身體不適而提早下班，卻被打耳光；而男性工人也透露，目睹女工被稱為妓女和蕩婦，並指男性工人的待遇也很差，有時更會被毆打。此外，他們在還會被迫加班，來完成指定生產目標，令身心感到極大壓力。

Lululemon作為一間銷售休閒運動服的品牌，旨在透過運動來提倡健康的生活方式。（CNBC）

而Lululemon則回應，公司有嚴格的準則，絕對不容忍任何違法行為，並將會立即展開調查：「目前尚無該工廠的訂單計劃，但我們將會根據調查結果，採取適當行動。」

現今的製衣模式，時尚品牌會以最快的速度和最低的價格，來提高生產。有時候，如工人不加班，就很難達至生產目標，就像供應Lululemon的工廠一樣。而品牌旗下的衣服，大多都是從發展中國家生產，例如孟加拉、斯里蘭卡、柬埔寨、越南等，而孟加拉作為全球第二大服裝出口國，Lululemon也於這裡生產大部分服裝。

雖然Lululemon表明他們是非常謹慎地選擇製造商，但是次的醜聞，卻令健康形象大受打擊。同時，品牌為了維持良好形象，已表示評估了所有合作夥伴，並製定了《供應商道德守則》，更希望了解導致工人虐待的原因。

世界上存在太多的不公義，所有工人都應該受到公平對待，盼望有關品牌可以嚴正處理問題，為工人們爭取權益，做個真正的良心品牌。