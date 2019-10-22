【SHOJIFUJITA】堅持以純天然植鞣革造袋日牌　的骰、小巧又前衞

提起日本包袋品牌，大家或者會立即想起源遠流長的PORTER、一澤信三郎帆布、以至是功能性至上的的F/CE.，其實日系時裝千鎚百鍊、千變萬化，令人著迷的手袋製作工坊，又豈止那街知巷聞的三數個？大家只要花上少許心機和時間，即會發現手工精巧卻又近乎隠世的包袋品牌，於日本這個國度，實在多的是。

來自東京的SHOJIFUJITA。（SHOJIFUJITA）

主理人藤田勝治。（https://www.slash-m.jp）

就例如來自東京的SHOJIFUJITA，雖然對於大部份香港人而言，都當真是一個聽都未曾聽過的品牌，但其主理人藤田勝治製作出來的包袋，卻當真有着一種似曾相識的親切感，事關他們製作出來的皮革包包，的確與時下LOEWE或者Maison Margiela所提倡的皮包，有着幾分相似：外型一律簡約簡潔，沒有不必要的裝飾主義與及畫蛇添足，而且袋型均呈方形塊狀，卻又不時的的骰骰，為實用的袋子注入幾分生動活潑的幽默，令生活增添雅趣，這種以「Odd odd地」姿態呈現時尚美感的方式，正是Jonathan Anderson或Daniel Lee等設計師近年積極倡導的拿手好戲，而雖然SHOJIFUJITA目前仍然是名不經傳，不過其出品的Tote bag、Mini Hand bag已明顯同樣深具這種氣質，前途無可估量！

DEARMYFRIEND - 05 ¥ 37,400。（SHOJIFUJITA）

細看SHOJIFUJITA的用料造工，品牌一再強調只會以天然材料和植鞣革去造袋，這種對植鞣革的著迷，的確與柏崎亮主理的Hender Scheme有着異曲同工之妙，只不過是一個造鞋，另一個造袋而已（因為植鞣革本身有着經長期使用後，就會有淺色洗練成深色這一種變色的特性）。因此SHOJIFUJITA也自言，其創作宗旨乃是「時が作るデザイン」“按時間進行設計”，每件作品在被製作出來之前，品牌設計團隊都會計算包袋在長期使用後，隨著時間的推移而所洐生出來的變化，確保每件產品都有着獨一無二的個性。

DEARMYFRIEND - 06 ¥ 41,800。（SHOJIFUJITA）

品牌一再強調只會以天然材料和植鞣革去造袋。（SHOJIFUJITA）

而且SHOJIFUJITA也強調符合品牌準則造袋的天然皮革十分稀少，加上每款作品的產量都極之有限，並且甚少庫存，假若Sold Out的話，就每每需要等待一段長時間才能夠補貨，足見其稀有度，下次到東京旅遊途經台東區，就記緊到SHOJIFUJITA的專門店朝聖一番吧。