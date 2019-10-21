【Nendo】聯乘日清出餐具　用合味道杯麵專用叉食麵為何更好味？

世界上第一個合味道杯麵，誕生於1971年9月18日。
多年來，日清食品（Nissin）除了研發各類新產品外，它還因應社會環境和消費者意識不斷發展。
就如今次再度聯同Nendo合作，設計出一款專門為合味道杯麵而設的專用叉。
Cup Noodle THE FORK（Nissin）
Nendo早在2012年，已曾與日清杯麵博物館合作，共同推出杯麵器皿的紀念品。（Nendo）
Nendo × 日清杯麵博物館聯乘系列：
合味道杯麵發明家安藤百福（Nissin）
1958年8月25日，安藤百福（Momofuku Ando）發明世界上首款雞肉公仔麵，然後更於1971年推出合味道杯麵，在它誕生前夕，安藤曾去過美國考察，他觀察到當地人將公仔麵分成一半，然後放在杯中，倒入熱水，利用叉子進吃，據說這就是激發他創造出合味道杯麵的原因，其方便性亦使杯麵成為全球性食品。
經歷了48年後，日清食品竟然推出專用叉，讓人們來品嚐杯麵，還邀請日本設計工作室Nendo合作，打造簡約設計，讓實用與美觀同時兼備。
其專用叉名為Cup Noodle THE FORK，一共推出左撓與右撓兩款，旨在方便不同習慣的人士使用。不得不說，為杯麵專門而設計的叉子，不但提高它本身的吸引力，配合Nendo監督，更為日清誕生出一個非凡的專用餐具。
日清食品與Nendo合作，設計一款專門為合味道杯麵而設的專用叉。（Nendo）
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另外，在設計方面，Nendo為進食時的手臂角度與杯麵形狀，進行徹底的研究。結果，他們注意到普通叉子的角度實在太斜，因此麵和配料也較容易滑落，導致難以食用。為了讓杯麵迷吃杯麵更方便，Nendo將叉子設計為128度彎曲，這不但容易夾實麵條，而鋸齒狀的設計，更可以有助勾實麵條，再者手柄的位置，還可當作夾子固定杯麵蓋，每一個細節位，都有它的巧妙之處。
專用叉的手柄位置，還可用來固定杯麵蓋。（Nendo）
Nendo設計草圖（Nendo）
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這款餐具配有紅白膠盒，便於攜帶。不過要注意的是，今次日清食品只限量推出3,000套，將於2019年10月30日日本時間上午十時正開始，並於日清食品的官方網站提供，總共出售12種產品，每套包括專用叉和各種杯麵系列，價格為625日元至726日元（含稅）。