【Nendo】聯乘日清出餐具　用合味道杯麵專用叉食麵為何更好味？

就如今次再度聯同Nendo合作，設計出一款專門為合味道杯麵而設的專用叉。

多年來，日清食品（Nissin）除了研發各類新產品外，它還因應社會環境和消費者意識不斷發展。

合味道杯麵發明家安藤百福（Nissin）

1958年8月25日，安藤百福（Momofuku Ando）發明世界上首款雞肉公仔麵，然後更於1971年推出合味道杯麵，在它誕生前夕，安藤曾去過美國考察，他觀察到當地人將公仔麵分成一半，然後放在杯中，倒入熱水，利用叉子進吃，據說這就是激發他創造出合味道杯麵的原因，其方便性亦使杯麵成為全球性食品。

經歷了48年後，日清食品竟然推出專用叉，讓人們來品嚐杯麵，還邀請日本設計工作室Nendo合作，打造簡約設計，讓實用與美觀同時兼備。



其專用叉名為Cup Noodle THE FORK，一共推出左撓與右撓兩款，旨在方便不同習慣的人士使用。不得不說，為杯麵專門而設計的叉子，不但提高它本身的吸引力，配合Nendo監督，更為日清誕生出一個非凡的專用餐具。