法國設計師玩轉傳統乒乓波　三尖八角波枱、穿窿球拍是甚麼玩法？

乒乓波枱除了平平穩穩長方形設計，原來也可以搞搞新意思？ 最近，法國工作室Exercise就設計出3張乒乓波枱，一反傳統設計，全部奇形怪狀，藉此探索社區空間和互動的新可能。 無獨有偶，其實創新波枱設計一早已植根香港。不論是房署屋邨的圓形波枱，抑或是本地設計工作室的裝置創作，同樣以設計開拓大眾對城市空間的想像。

香港人對乒乓波應該都不感陌生：學生時期上體育課或小息時，不少時光也是花在乒乓波上。離開校園後，走進香港屋邨、公園，亦不難發現乒乓波枱蹤影，供市民舒展一下筋骨。大眾接觸的乒乓波枱一般都是長方形，中間隔網。不過，若加點創意，波枱亦能奇形怪狀，打破常規創出新玩法。

法國設計工作室Exercise最近設計出3張乒乓波枱，藉此探索社區空間和互動的可能性。（Exercise）

法國設計工作室Exercise自2013年起便投身社區藝術創作，開展《Playground》項目，在城市空間中安裝千奇百趣的「遊樂場」設施，有高低不一弧型圍欄造成的「足球場」，亦有石屎製桌球枱。不同設計旨在以「遊戲」連結大眾，重新探索社區空間和互動的可能性。

點擊看Exercise社區習作：

最近Exercise又有新作。這次輪到香港人熟悉的乒乓波枱。設計師將原本長長方方、四平八穩的波枱，重新構想出三種新設計。其中一張看來「三尖八角」，中間六角型桌面，兩旁再有尖角突出。波枱由平面變得立體而不規則，玩家利用兩旁尖角，應能為遊戲添注不少新樂趣。

另一款波枱則參考三面足球（3-sided football）設計，由三張圓枱合而為一。比起傳統波枱兩方對打，這款波枱供三方互攻，遊戲固然更加刺激。三張圓枱中間互相隔開，打波不用過網，但要過枱一樣有難度。

最後一款則將經典啤酒遊戲「beer pong」融入設計當中。兩邊桌面以20cm高木板相隔，中間各有圓形洞口，和「beer pong」一樣入球得分。而桌面用上特別的回彈物料，為遊戲更添驚喜。

配合波枱，設計師亦推出了一系列不規則乒乓波拍。除了有三角形、五角形的奇特設計，當中一塊開窿球拍，更彷如周星馳《整蠱專家》中的道具，玩家拿起這塊球拍，應該無奈又好笑。

不過如此創新波枱設計，其實遠在天邊近在眼前，事關香港房署早於08年，已在大圍屋邨設置圓形波枱。波枱中間以十字形網分成四格，可同時容納多人參與遊戲，增加活動趣味。可惜居民對此設計似乎不太受落，設施亦少有人使用。

重溫大圍蠱惑圖形乒乓波枱：

除了房署屋邨轄下的圓形波枱，本地的叁語設計工作室亦曾設計圓形波枱。叁語工作室由兩位香港年青設計師陳濬人及徐壽懿成立，一直着力建構屬於本港的城市美學。而他們的波枱創作《乒乒乓》，外到內由三個圓形組成，當中最特別之處莫過於三個圓形會一路打一路轉，考驗玩家眼力，亦展現乒乓無限可能性。