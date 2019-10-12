PUMA x One Piece 海賊王聯乘波鞋Cell Venom第二彈 內藏偉大航道

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【PUMA海賊王One Piece Cell Venom 2代】海賊王聯乘PUMA推出運動鞋，自今年8月推出第一代Cell Endura，以路飛（Luffy）的烈陽號作為主題的合作波鞋，日前PUMA推出第二代，海賊王 One Piece 運動鞋以Cell Venom為基礎款式，追加金光閃閃的鎖鏈及寶箱鎖匙，更在暗位收藏了偉大航道位置？

獵取寶物

這次 PUMA x One Piece 海賊王波鞋設計概念為「TREASURE HUNT」，以 Puma Cell Venom 為底盤，鞋頭兩旁連繫交叉金色保護寶物鐵鏈，左腳特設寶箱鎖匙意味到達偉大航道的終點奪取最終寶物成為海賊王。另外路飛的草帽圖騰亦在左右兩旁暗藏，IMEVA中底提供舒適著用感，Cell Venom鞋底援震系統「LQDCELL」亦是PUMA專利。

【PUMA】

內藏偉大航道地圖

海賊王 x PUMA One Piece Cell Venom另外一項設計心思展現在鞋墊部分，尾田榮一郎老師在《海賊王》中整個世界觀，埋向偉大航道的航海圖都藏在鞋墊上，印上整幅地圖外，地圖上的標記亦記載了《海賊王》故事中場景位置，而鞋盒亦印有One Piece中一眾主角：娜美、山治等黑白造型肖像，海賊Fans定必照衝！

海賊王 x PUMA One Piece Cell Venom 於 2019年10月11日推出，可於官方網站購買，日本售價18,000日圓（稅後19,800日圓）

↓↓鞋身、鞋盒Detail逐格睇 點圖放大↓↓

+5
+4
+3
【體物寫志】Puma都有山品！　Urban Outdoor風潮啟動
【PUMA HYBRID RUNNER】不讓對手專美　PUMA研發出全新中底HYBRID
Puma聯乘超音鼠6月出運動鞋！究竟係咩樣？
One Piece 海賊王 x 合味道奈美篇廣告　大量超感人彩蛋逐格睇
《海賊王》尾田榮一郎親自爆料　講明《One Piece》何時將大結局
【ONE PIECE STAMPEDE影評】大亂鬥！登場人物分分鐘多過《復4》
【動漫節 2019】10位動漫迷日本明星　木村拓哉最愛海賊王
【動漫節 2019】Bandai 會埸產品必搶Q posket綾波麗﹑路飛限定版
《Pokémon GO》參熊本復興活動　「路飛草帽比卡超」限期登場！
Uniqlo聯乘海賊王　著住UT睇新劇場版ONE PIECE STAMPEDE扮索柏
少年JUMP最強畫功選舉：村田雄介 鳥山明 小畑健 尾田 大熱上榜
One Piece 海賊無雙4　路飛四檔霸氣仁王立．轟飛四皇大媽Big Mom
【海賊王】一文睇晒中日韓香港娜美Cosplay　日本泉里香最神似
鳥山明恩師．少年Jump前總編鳥嶋　狠批One Piece：海賊王唔好睇
東京海賊王塔 ONE PIECE 20週年大型企劃展Cruise History開幕
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。