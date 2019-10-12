PUMA x One Piece 海賊王聯乘波鞋Cell Venom第二彈 內藏偉大航道

【PUMA海賊王One Piece Cell Venom 2代】海賊王聯乘PUMA推出運動鞋，自今年8月推出第一代Cell Endura，以路飛（Luffy）的烈陽號作為主題的合作波鞋，日前PUMA推出第二代，海賊王 One Piece 運動鞋以Cell Venom為基礎款式，追加金光閃閃的鎖鏈及寶箱鎖匙，更在暗位收藏了偉大航道位置？

獵取寶物

這次 PUMA x One Piece 海賊王波鞋設計概念為「TREASURE HUNT」，以 Puma Cell Venom 為底盤，鞋頭兩旁連繫交叉金色保護寶物鐵鏈，左腳特設寶箱鎖匙意味到達偉大航道的終點奪取最終寶物成為海賊王。另外路飛的草帽圖騰亦在左右兩旁暗藏，IMEVA中底提供舒適著用感，Cell Venom鞋底援震系統「LQDCELL」亦是PUMA專利。

【PUMA】

內藏偉大航道地圖

海賊王 x PUMA One Piece Cell Venom另外一項設計心思展現在鞋墊部分，尾田榮一郎老師在《海賊王》中整個世界觀，埋向偉大航道的航海圖都藏在鞋墊上，印上整幅地圖外，地圖上的標記亦記載了《海賊王》故事中場景位置，而鞋盒亦印有One Piece中一眾主角：娜美、山治等黑白造型肖像，海賊Fans定必照衝！

海賊王 x PUMA One Piece Cell Venom 於 2019年10月11日推出，可於官方網站購買，日本售價18,000日圓（稅後19,800日圓）。

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