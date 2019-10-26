GUESS × 88rising系列再登場　見證音樂品牌在時裝界的無所不能

在這個Crossover大過天的世代裡，想來很多潮流人都自言，何等花樣的聯乘合作都司空見慣了吧？然而事實當真如此？ 那麼，閣下可以舉出一個時裝品牌與音樂廠牌合作過的企劃和案例嗎？ 想來不少人會啞口無言，只因在這個千變萬化的潮流世界裡，音樂廠牌與潮流品牌之間的交流，較之音樂人與時裝品牌間直接合作的頻繁程度，仍然相對甚少，但認真了解過後，閣下就會知道「廠牌」與「品牌」之間的互動，其衍生的化學作用是可以如斯巨大，直接改寫潮流世界的格局。

GUE88第二擊再度登場。（GUESS）

2003年Raf Simons以Factory Records和Peter Saville為主題的系列。（GRAILED）

時裝品牌與音樂廠牌的前世今生

雖然音樂廠牌與潮流品牌的互動並不算多，歷史上卻早已存在，至為經典的例子，首推1978年誕生的曼徹斯特獨立音樂廠牌Factory Records，憑藉主理人Tony Wilson和Martin Hannett等人的高瞻遠矚和離經叛道，不但成就出Joy Division、New Order或Happy Mondays的傳奇樂團；亦與PeterSaville聯手打造出多輯可一不可再的唱片封面；Factory Records discography（FAC）的多個設計項目更將Factory Records的影響力拓展到音樂以外的地方，無怪乎不論是Raf Simons、Off-white和Supreme等舉足輕重的時裝品牌，就曾向與Factory Records有關的作品作靈感或致敬，風靡全球。

Factory Records。

Off-white經典的間條斜紋Logo，靈感正正來自Factory Records discography（FAC）企劃內的Haçienda表演場地。（Ben_Kelly_Design）

除服飾外，Kitsuné在音樂方面同樣不遺餘力。（Kitsuné）

而另一個將音樂廠牌與時裝文化緊密連合的單位，香港人同樣耳熟能詳，正是來自法國的Kitsuné，誕生在2002年的它在變成一個全球通行的優閑服飾品牌之前，其實乃是以唱片廠牌起家，他們持續推出的《Kitsune Maison Compilation》系列音樂合輯，長年網羅不同優秀電子音樂以及Post Punk音樂單位於其中，並成功將不少寂靜無聲的新生代音樂單位，直接捧組成當時得令的巨星，而Kitsuné現在亦已早早昇格成電子音樂領域中的頂尖廠牌了，在西方世界的聲望，絕不比他們在時裝世界所闖下的成就遜色。

KITH × Def Jam Records。

可見，音樂廠牌與時裝文化的互動，歷來皆有，但很多時都是好像Factory Records的情況一般，屬無獨有偶，「誤打誤撞」的間接合作，或者好似Kitsuné一般，乃是一個自己集廠牌與品牌於一身的單位而已。要好像88rising和GUESS一般，兩個各不相屬的音樂、時裝單位，竟然會高調地作出官方合作起來，這樣的例子絕對少見，資料所得近年就只有KITH × Def Jam Records這樣一個屬性類近的例子了。

88rising旗下歌手。（Substream Magazine）

88rising的堀起

或者觀乎88rising這間音樂廠牌的堀起，就注定他們做出的所有決策和東西，都是叫人意想不到的。

2015年才創立，短短4年間就在國際流行文化世界取得非凡成就，如此神蹟，88rising創辦人Sean Miyashiro當然功不可沒。成長在加州中產家庭的他，自少就與知識份子的父親以及其所代表的世界格格不入，年輕就不愛唸書，整日就是與亞裔黑幫份子混在一起，雖然百無聊賴，卻久而久之接觸到Hip hop和其他次文化，其後開始擔任DJ，更愛到每年的SXSW音樂節潮聖地，最終重拾鬥志，立志在音樂領域上創一番事業。

88rising創辦人Sean Miyashiro。（NewsPicks）

或許透過Eminem以至MC Jin的故事，大家也意識到，美國Hip hop工業的歧視文化嚴重，如果不是非裔美國人的話，基本上就很難立足於此，然而Sean Miyashiro的成功之道正是每每意想不到的反其道而行，人棄我取，既然自己的亞裔身份在傳統Hip hop圈子不受認同，坊間知名的亞裔Rapper亦買少見少，尤其無止境地向黑人圈子靠攏甚至「埋堆」，倒不如以自己的品味和觸覺，發堀並簽約名不經傳的亞裔Hip hop音樂人，自己「圍威喂」起來，當日天馬行空的構想，最終卻當真成功起來。

88rising獨具慧眼地簽下一系極具潛力的亞裔音樂新人，而且聚焦點不限於美國本土，即便是遠在他方的印尼或中國成都，88rising都能夠匠心獨運地簽下具潛力的新人，Rich Brian、NIKI和Higher Brothers正正是知名代表，再加上Pink Guy這些美國本土份子，結合88rising的自家Youtube頻道，以精密的網絡攻勢，成功為亞裔Hip hop工業爭一口氣，改寫了Hip hop文化的格局，不再黑人獨大。

88rising旗下藝人親自著用宣傳今次GUE88聯乘項目。

GUESS早前就高調地與東京原宿Cat Street舉行大型發佈活動。（GUESS）

時裝起義

然而88rising的先知先覺、異軍突起，並非單單侷限在音樂本身之內，毅然拉攏時裝潮流品牌，並與之進行形形式式的合作，趁機開拓時裝服飾市場，上年就破天荒與GUESS合作，啟動GUE88聯乘項目；之後亦與日本藝術家空山基合作，打造以Sexy Robot為主題的衣服單品；而來到2019年的秋冬季度，88rising與GUESS就食過返尋味，宣告啟動第二回合作，推出兩大單位共合設計的服飾單品，並以88rising旗下的音樂人作為代言人宣傳，省卻高昂代言費用之餘，又能夠將乘聯系列推廣至全球，如此「識玩」，實在不得不佩服Sean Miyashiro和GUESS第二代主理人Nicolai Marciano的精明頭腦。

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右邊那位正是GUESS第二代主理人Nicolai Marciano。（WWD）

為慶祝GUE88第二擊的誕生，GUESS早前就高調地與東京原宿Cat Street舉行大型發佈活動，Rich Brian更請自俾面出席，觀乎系列的共54件的服飾設計，以牛仔外套、衛衣、連身背心、工作褲及配件等美式街頭文化經典衣種作為主打，完全切合到時下年青人所鍾愛的潮流元素，造工精美，用料紮實之餘，更大玩紮染風，將GUESS獨門技術：酸洗工藝注入到各式各樣的衣服飾之上，打造出90年代的懷舊仿古痕跡，也定必打破上年第一回合作開售時，15分鐘內就光速完售的驚人紀錄，絕對值得期待。