【展覽】原子筆之神降臨香港　大友昇平一畫畫齊平成動畫經典

日本插畫家大友昇平(Shohei Otomo)原作首次登陸香港,個展以「REIWA」(令和)為題,一系列寫實原子筆畫作和相撲雕塑,總結了「平成」時期輝煌一面的同時,亦在展望「令和」新時代的降臨。

大友昇平「REIWA」個展將於10月25日至11月9日期間登陸香港。(Shohei Otomo)

今年5月1日,德仁天皇即位,日本由「平成」年正式踏入「令和」時期。天皇登基儀式於日前(22日)舉行,各國元首齊聚到賀。另一邊廂,香港亦有「重量級」展覽,紀念「令和」年號的到來。日本插畫家大友昇平(Shohei Otomo)原作首次登陸香港,個展以「REIWA」(令和)為題,告別「平成」年號的文化符號的同時,亦在展望「令和」時期的來臨。

大友昇平這位「原子筆之神」,不論對動漫迷或是時裝精而言,應該都不感陌生。早於2012年,大友昇平就與Charhartt WIP合作,繪畫品牌秋冬系列。手繪lookbook一貫藝術家寫實畫風,重現出Carhatt WIP的工裝風格和設計細節。而大友昇平與時裝品牌最為人樂道的一次合作,莫過於2013年,G-Shock同時找來了藝術家及其父親大友克洋,聯手為G-Shock Rangeman手錶繪製廣告。兩父子破天荒合作,自然成為一時熱話。

大友昇平除繼承着父親的繪畫天賦外,其寫實插畫亦帶點Cyberpunk風格。但相比父親的動漫作品,大友昇平的畫作又顯得更暴力、更Cult。大友昇平以一枝原子筆獨步插畫界,畫風細緻寫實,乍看有如照片,捕捉日本文化中赤裸裸的現實。不論是黑社會、紋身、暴走族,以至日本藝伎,這種種遊走於社會邊緣的事物,都成為大友昇平的創作靈感,作品寫實得迫人直視社會陰暗的另一面。

這次大友昇平香港個展以「令和」為題,當中最引人注目的,莫過於其原子筆畫作《Heisei Mary》(平成聖母)。畫家將部部平成年代經典動畫集於一身,入屋如比卡超、Hello Kitty、飛天小女警,以至近日大熱Joker、South Park,全部精密再現於「平成聖母」身上。這位「紋身聖母」除致敬平成經典之外,熟悉《Akira》的讀者,應該不難發現大友克洋漫畫原作中的經典核爆場面,亦有再現於「平成聖母」的內褲之上,可算是插畫家對父親的致敬。

除了一系列畫作,展覽同場亦將首賣大友昇平限量雕塑《There's Nothing You Can Do To Hurt Me》。純白相撲作品與藝術家於2017年完成的大型紋身相撲手互相呼應。新作褪去了前作身上的爆炸場景紋身,潔白雕塑不知又是否隱喻着白紙般開展的「令和」時期?不論如何,如此難得的朝聖機會,各位大友昇平粉絲切勿錯過。