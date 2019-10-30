【Elleme】法國小眾手袋品牌價格親民　意式工藝皮質不輸名牌

每一個女人心中，總缺少一個無形的袋，我們雖然偶爾會被精品名牌袋的設計所驚艷，但卻總是尋找著雋永的袋款。就像是 Coco Chanel 曾說：「時尚潮流會改變，只有風格永存。」這種風格在小眾品牌中並不乏見，Elleme 即使沒有大牌框架 ，仍舊堅持精緻水準。

Elleme 源自法文 ELLE AIME 的連音縮寫，在英文中代表 「She loves」。（IG@elleme）

Elleme 源自法文 ELLE AIME 的連音縮寫，在英文中代表 「She loves」。Elleme 發跡於巴黎、由華裔設計師設計的袋款，從美觀到實用都備受好評，價格親民的袋款甚至常常與大牌比較，可見 Ellemem 的魅力擄獲了不少人。或許在這個法國的小眾品牌 Elleme 中，也能找到今年秋冬的 IT Bag！

# 經典意式工藝

Elleme 雖是法國設計品牌袋款，但深受意大利皮革的精緻工藝影響，手袋內裡都會標註 Made in Italy ，馬上提高了手袋身價。手袋外型設計簡約，且皮質造工不輸名牌袋款，內裡也使用麂皮就再次應證品牌對於皮革無上的敬重。每一件金屬配件也都印上了品牌名稱，加增了袋款識別度。

# 明星袋款 BAOZI

Elleme 的袋款因為設計精良，所以改變大小就能符合不同的需求，小袋款 BAOZI 就是最受歡迎的 IT Bag。華人設計師用了中文「包子」的羅馬拼音命名，線性的皮革天然皺褶成為了像是包子的特色，配上衝突卻和諧的顏色後，讓這款手袋大受歡迎。雖然看起來不大但卻有著放得下長夾的本事，拿過這款袋的人都知道它的實用性無可比擬。

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# 雋永源自每一個細節

Elleme 設計看似簡約，卻有許多貼心的細節。像是袋款的磁扣會慢慢閉合，防止被偷竊的可能；附贈了適合亞洲人使用的背帶；配合不同扣法，讓袋款能有不同形式的變化。除了外觀設計在細節上也不馬虎的重視，讓 Elleme 在短時間內獲得許多粉絲。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】