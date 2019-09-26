【Jacquemus】出過5cm手袋、UFO Size草帽　90後設計師爆紅有理？

幾個月前滑過Instagram，就看見許多人瘋狂分享一張搭配桃紅色地毯一望無際的薰衣草田，這幅宛如打卡點的美景，宣告當今時尚界的當紅炸子雞Jacquemus 2020年春夏大秀正式登場！ 這個創立不到十年的品牌，在短時間內成功擄獲 Bella Hadid、Hailey Bieber、Kylie Jenner等品味挑惕的時尚咖，更在上一季用一個小到不行的迷你包橫掃各大社交平台，不免讓人好奇這個年不過30歲的品牌創辦人Simon Porte Jacquemus ，到底用了什麼招迷倒眾生。

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Jacquemus？他是誰？

設計師全名為Simon Porte Jacquemus，出生於南法一個僅有百人居住的小鎮Mallemort（臨近馬賽），父母的工作皆為務農，品牌為紀念過世的母親，因此以她的姓氏Jacquemus為名，比起當今許多設計師皆畢於名校，他僅短短唸過不到三個月的ESMOD（巴黎高等時裝學院）後就休學，離開學校後曾擔任時裝雜誌的助理，也在川久保玲巴黎旗艦店擔任店員，2009 年在川久保玲鼓勵下創立個人品牌。

品牌為紀念過世的母親，因此以她的姓氏Jacquemus為名（Instagram@Jacquemus）

他的窮反而成了一個特色

家境貧乏的他，母親賣車還跟親人借了錢，才讓他唸上巴黎高等時裝學院，到了眾人所夢想的時尚之都巴黎後，帶給他的不是鼓舞而是打擊與失望，在訪問中他曾說到「我以為到了巴黎大家會很色彩繽紛、詩意盎然、很具啓發性，我會開心的在街上起舞，期待被眼前這些人事物給震懾，但一個月後卻遇上我母親過世。」母親的離開讓 Simon Porte Jacquemus知道他沒有多的時間在消耗手上的錢，因此就立刻休學將手上的錢拿來創立個人品牌Jacquemus。

因爲窮反而讓他的服裝看起來極簡，也因這樣獨特的風格（Instagram@Jacquemus）

在巴黎高等時裝學院念沒多久的他，對於服裝設計幾乎沒有任何經驗，當時為了省錢在服裝上他都以最簡單的方式製作跟設計，「釦子口袋那些太貴了，在側邊有拉鏈就好。」因爲窮反而讓他的服裝看起來極簡，也因這樣獨特的風格，很快的川久保玲就注意到他。

Comme des Garçons設計師川久保玲。（Getty Image）

素未謀面的大師成了他的貴人

透過協助，Jacquemus的作品在東京Showroom展出，當年沒錢飛到東京的他，據友人轉述說到有一位觀展的日本設計師說「 一個21歲的年輕人能做出如此清晰的系列，他將來一定會是一個厲害的設計師 。」這個在Jacquemus耳裡聽起來非常陌生的日本名字，在他上網查過後才知道原來他就是Comme Des Garçons的創人川久保玲。

一項很懂的培育新銳設計師的川久保玲，很快的就讓他的丈夫兼合夥人Adrian Joffe與Jacquemus見面，當時口袋空空的他還沒有提到設計前就先拜託Adrian Joffe給他在品牌門市工作，他為了讓下一季有經費讓品牌營運下去，Jacquemus保證他一定會是一個最好的銷售員，因為他想要賺更多的錢，因此他開啟了早上當店員晚上做設計的生活，兩年後Adrian Joffe便將他的品牌帶入Dover Street Market這個設計師的殿堂，他也不負眾望成為當時熱賣的品牌。

他近年最有名的作品，莫過於一頂大如飛碟的的草帽（Instagram@Jacquemus）

幽默而不搞怪

一票新銳設計師中，10個有9個都靠搞怪來吸引別人的目光，不是一昧的做街頭風格，就是將服裝拼拼湊湊做出異於常人的搭配，但這樣的設計你從來不會在Jacquemus中看見，他近年最有名的作品，莫過於一頂大如飛碟的的草帽，照片中一身素雅，擔著小麥肌膚的女孩，已經奠定穿著Jacquemus女孩該有什麼樣的樣貌，那頂看大到有點蠢的草帽在畫面中全捲了優雅的線條，圓球狀的木頭跟鞋展現了與眾不同富有童趣的形象，搭配異常細的手袋，整體設計帶點質樸但不簡單的細節，完全展現他出的詩意與浪漫。

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這張形象圖雖然不是他的首季，但卻是他更讓人廣為人知的一季，從超大草帽到迷你包款，都成了許多時尚部落客及評論家搶買的單品，在今年初品牌秀上，更推出一款小到只能裝3個硬幣的小手袋，Jacquemus在衣服上尚女人自在優雅，而在單品上則會用帶點童趣惡搞的設計抓住眾人目光。

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時尚不該有距離

滑開眾多品牌的Instagram，大家無不使出混身解數，拍出最具藝術性的形象大片，但你看看Jacquemus的Instagram，許多照片都在陽光普照的大自然下，以像是出遊的姿態呈現，有些畫面更像是生活隨手的拍攝，過去Jacquemus認為太多人把巴黎女人做了很多定義，但他其實並不喜歡，他希望自己的品牌是呈現法國女子自在的樣貌，這樣隨性舒適的氣息，也在Instagram上做最好的呈現。

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過去許多品牌的設計師都營造出與人的距離，但Jacquemus官方Instagram，更像是他個人的私人帳號，除了在現實動態會放上他的生活狀態外，在貼文中也不是展現他喜愛戶外海洋的生活照，過去更曾Po過個人的兒時相片，他不吝嗇的籲運用社群，讓愛時尚呢人能更貼近他品牌的氛圍。

Jacquemus完全體現給人舒適自在的時尚氣息，沒有過於做作的包裝，只有呈現女人自在得模樣，今年初首發的以及本季的男裝上，品牌也延續這樣的精神，沒有那種擺態裝酷的男孩，只有迎著陽光展現鄰家氣息的男孩。

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