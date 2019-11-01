【王家衛】首部電視劇《繁花》海報曝光　改編小說重拾老上海情懷

王家衛從影多年，將首次參與《繁花》電視劇製作，夥拍《天盛長歌》導演沈嚴，改編上海作家金宇澄的同名滬語小說。 《繁花》作為承接《花樣年華》、《2046》的第三部曲，繼續展現出王家衛式上海情意結，以老上海故事為題。劇集將於明年開拍，對一眾王家衛影迷而言可謂福音。

《繁花》海報近日釋出，懷舊風情一貫「王氏美學」。（繁花）

今年三月香港電影編劇家協會舉辦春茗，獲頒「榮譽大獎」的王家衛場上透露，自己正在籌備新戲《繁花》，叫一眾影迷引頸以待。近日，《繁花》官方海報終於釋出，海報一貫「王氏美學」，洋溢濃重時代感。不過令人驚訝的是，《繁花》將以電視劇之姿展視示在觀眾眼前，而這次更是王家衛從影以來，首次跨足為電視劇集監製，由劇集籌備到劇本創作，全程參與其中，令一眾影迷期待萬分。

重溫《花樣年華》的老上海情懷：

+ 4 + 3 + 2

據悉，《繁花》將於2020年開拍，由王家衛夥拍《天盛長歌》的導演沈嚴，聯手製作劇集。《繁花》為《花樣年華》、《2046》的第三部曲。前兩部王氏經典，背景設置於60年代香港，敍述周慕雲和蘇麗珍都市愛情故事的同時，穿插着香港由九七走到後九七的政治符碼。除了香港情懷，王家衛的上海情意結亦是眾所周知。《花樣年華》中張曼玉的26襲旗袍、包租婆的一口上海話，延續到今次《繁花》以老上海為背景，全程以上海話拍攝，處處流露着王家衛對老上海的嚮往。

重溫《2046》的上海美學風格：

+ 6 + 5 + 4

一座城，幾條弄堂，霓虹流轉； 一伙人，三兩酒飯，輾轉半生。 一段歷史，一世繁華。 金宇澄《繁花》

電視劇《繁花》改編自上海作家金宇澄同名長篇小說。原著以滬語語體寫成，甫出版即拿下魯迅文化獎年等多項大獎，成為繼張愛玲、王安憶後，又一位出色的上海城市書寫作家。故事雙線交叉敍述，說書一般講述滬生、阿寶、小毛三位童年好友的上海往事，側寫出上海六十至九十年代的城市面貌。

《繁花》被評為一座刻劃上海城市的「人情世態博物館」，書寫出老上海的犬馬聲色。（繁花）

全書被王家衛評為「上海的《清明上河圖》」，2015年他買下全書版權，即表示要將這部「上海密碼」翻譯成電影語言。有趣的是，小說《繁花》開篇一句「獨上閣樓，最好是夜裏」，正好借用了《阿飛正傳》結尾來展開敍事，二人可謂識英雄重英雄。除了即將開拍的電視劇，澤東電影亦表示，電影版《繁花》亦在同步製作當中，消息一出可算是王家衛粉絲的福音。