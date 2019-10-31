【萬聖節】二創CELINE、Burberry經典字體　地獄字型感受陰間氣氛

萬聖節臨近，兩位字型設計師Zack Roif和Matthew Woodward亦有新搞作，創出「Hellvetica」字型，惡搞經典無襯線字體「Helvetica」之餘，亦用上魔鬼間距齊齊慶祝萬聖節。

兩位設計師Zack Roif和Matthew Woodward為迎接萬聖節，創作出「Hellvetica」字體。（Hellvetica）

一年一度萬聖節，大家要感受「陰間」氣氛，除了扮鬼扮馬，或者到鬼屋俾鬼嚇，兩位字體設計師Zack Roif和Matthew Woodward表示，他們創作的「地獄字體」或者幫到你。

「Hellvetica」字體一覽。（Hellvetica）

這款「地獄字體」名為「Hellevetica」。略對文字設計有所認識的人應該一聽就知，「Hellevetica」名符其實在惡搞經典無襯線字型「Helvetica」。原字型「Helvetica」至今面世逾六十年，由瑞士設計師Max Miedinger和Eduard Hoffmann設計，而字體名稱「Helvetica」，亦正正源自於拉丁文中「瑞士」一詞。

「Helvetica」被視為現代主義字體設計的經典，無襯線設計讓「Helvetica」字型有如透明容器，沒有多餘裝飾，簡潔清晰傳達信息，常見於各種廣告、雜誌，而時裝品牌如COMME des GARCONS、Saint Laurent、CELINE、Burberry等，都曾用上「Helvetica」字體。

字型面世六十多年，原公司雖有因應電腦桌面以及手機排版，更改字型粗細和寛度，但整體設計還是大同小異。不過，今次Zack和Matthew兩位設計師，就趁萬聖節玩轉經典字型。二人所創的「Hellvetica」字型，縱然沿用了原來的無襯線字款，但就在字距搞搞新意思。「Helvetica」原字型字距劃人，令人一看整潔易讀，但這款「地獄字型」則間距不一，如此字型設計，對追求劃人整潔的強迫整患者而言，應該是活生生的地獄。

「Hellvetica」最大特點在於字型間距不一，一改原作簡潔易讀的特色。（Hellvetica）

設計師表示，設計靈感源於一封以「Hellvitica」為題的派對邀請函，身為設計師的他，自然靈機一觸，spin出新字型。而「Hellvetica」的下載網站亦一如字型，顛覆十足。除了高呼「Send your designs straight to hell」、打造字型煉獄外，設計師更天不怕地不怕，用字體打出一句「I don't hate it」，下款credit to撒旦。大家要迎接萬聖節，用上這款「地獄字型」實在最適合不過。