【Kanye West】2024年追逐美國總統夢　時尚潮流大紅人轉戰政治？

2017年，Kanye West戴上「MAKE AMERICA GERAT AGAIN」帽子，在白宮拜訪特朗普（Donald Trump），共晉午餐談論社會問題。 雖然他先前曾說過，將2020年參選美國總統，但相信他不會與特朗普競爭，因為後者有意角逐連任。 直到最近，Kanye West於「Fast Company Innovation Festival」演講中，再度揚言2024年將會參選美國總統選舉。

去年，Kanye West戴上「MAKE AMERICA GERAT AGAIN」的帽子拜訪特朗普。（Getty Images）

Kanye West與Donald Trump（Getty Images）

2015年，Kanye West於MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮上，首度表示了他的美國總統夢。後來，他更成為特朗普最出乎意料的支持者之一，並且愈來愈關心政治。多得特朗普的存在，就算他的總統夢成真，也不算太奇異，或許更會得到特朗普擁護者與年輕人的支持。

Kanye West由Hip Hop音樂人變成時尚設計師，再成為企業家的經歷，令「Fast Company Innovation Festival」演講變得更豐富，從中不但談及與Virgil Abloh的關係、可持續時尚、與adidas合作、種族主義外，還提及競選總統計劃。

Kim Kardashian與Kanye West（Getty Images）

Kanye West與Steven Smith參與「Fast Company Innovation Festival」演講。（Getty Images）

Kanye West再度揚言2024年將會參選美國總統選舉。（Getty Images） 當然演講討論的範圍，遠超出時尚。Kanye West亦把對話轉移至競選總統計劃上：「當我在2024年競選總統時......」現場觀眾笑聲不斷，他再續說：「你們都在笑甚麼？如果當選總統，我會創造很多工作機會。」然後，談話內容就從政治轉向環保，並與Yeezy運動鞋設計師Steven Smith討論最新的Yeezy運動鞋，更表示它們是用藻類製成。 與此同時，Steven Smith說：「我們將開始在美國製造Yeezy。」Kanye West計劃將Yeezy總部遷至懷俄明州，並預計未來兩年內，把製造業帶回美國，為當地人提供就業機會。

另外，由於Yeezy染色設計是品牌的重要標誌，而染色卻影響地球環境，所以品牌未來目標盼望對環境更加「負責任」。Kanye West表示Yeezy正在不斷創新，他們擁有自家棉花水耕農場，減少染料對環境造成影響。

Kanye West積極解決社會種種問題，為追逐美國總統夢鋪路，最終他能否夢想成真呢？